«На сцене мы соперники, а за сценой — друзья»: в Казани отметили 30-летие КВН Татарстана

7 ноября в Казани состоялась юбилейная игра «Кубок Чемпионов КВН Татарстана». Праздничное шоу посвящено 30-летию республиканского движения Клуба веселых и находчивых.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В этот день на одной сцене собрались 120 участников, среди которых и именитые «старички», как представители команды КВН 1990-х «Четыре татарина», так и молодые КВН-щики Татарстана.

«Очень серьезное добро здесь творится, столько поколений приехало. Знаете, самому взрослому участнику 72 года, а самому младшему всего 8 лет. Мы все вместе планируем вам рассказать, что происходило все эти 30 лет! Здорово, что ребята учатся добру. Сотни тысяч этих ребят играют КВН и знают, как болеть друг за друга и идти к успеху. Мы надеемся, что молодое поколение нас не подкачает. Все гости, кто обещал, все приехали, у нас нет ни одного отказа!» – с улыбкой подметил президент Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Во время юбилейной игры развернулась настоящая борьба за «Кубок Чемпионов КВН РТ». За почетную награду соревновались целых 20 команд, участники движения КВН РТ трех десятилетий: «Горячие головы» (Казань), «Экипаж» (Казань), «Академия 02» (Казань), «Сборная Челнов», (Набережные Челны), «Свои люди» (Бугульма), «Сборная Нижнекамска» (Нижнекамск), «Система зажигания» (Елабуга), «Каракуз» (Альметьевск), «Ингеборга Дапкунайте (Набережные Челны), «Сборная татарской лиги», «Сборная юниор-лиги», «Сборная студлиги», «Танцы вокруг Луны» (Казань), «КИПАСА» (Казань), «Неуправляемый синдром» (Набережные Челны), «Эпатаж» (Казань), «Доктор Живаго» (Казань), «Рамазан» (Казань).

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В жюри юбилейной игры вошли редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин, трехкратный чемпион КВН в составе команды Новосибирского государственного университета, пятикратный обладатель телевизионной премии «Тэффи» Леонид Коновалов, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «Вятка» Дмитрий Бушуев, ведущая телеканала REN TV Ксения Седунова, ведущий телеканала «МАТЧ ТВ» Сергей Дурасов, пятикратный обладатель Кубка Гагарина, бывший капитан «Ак Барса»​, депутат Государственного Совета РТ Данис Зарипов, финалист Высшей лиги КВН в составе команд УПИ и Dream Team, актер фильмов и сериалов Олег Комаров, лидер команды КВН «Уездный город» Евгений Никишин, участник команды «Уездный город» Сергей Писаренко, фронтмен команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков, режиссер-постановщик «Шоу Уральские пельмени» Леонид Коновалов, фронтмен ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

«Хочу выразить огромную благодарность директору 122-й гимназии города Казани, который в 1995 году сказал нам: „Если хотите хорошие оценки в аттестате, то надо создать команду КВН. Вот так мы уже 30 лет выступаем за хорошие оценки!“», — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

Пополнила список звездных участников вечера российская актриса, участница и одна из капитанов команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина. Она приятно удивила зрителей своим выходом в составе команды «Доктор Живаго».

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

За 30-летнюю историю КВН Татарстана проведено более 2500 игр, выпущено в эфир более 600 телепередач. Клуб объединил более 1300 команд, завоеваны все высшие награды Международного Союза КВН: чемпионы Высшей лиги («Сборная Татнефть»), трехкратные лауреаты золотых наград Международного музыкального фестиваля («Четыре татарина», «Каракуз»), двукратные вице-чемпионы Высшей лиги, чемпионы Премьер-лиги, чемпионы Первой лиги.

«На своем опыте я могу сказать, что в КВН тяжело только первые 30 лет. На самом деле, ребятам из Татарстана было легко все 30 лет, они обскакали всех, им все легко давалось. КВН – это большая семья! На сцене мы соперники, а за сценой мы все друзья. От сегодняшнего вечера я жду только радости. КВН – это радость по определению, это большой праздник. Играйте в КВН – это не только прикольно, а еще у КВН-щиков рождаются очень классные дети. Честно сказать, друзья, я вам всем завидую, ведь у вас такой классный клуб КВН, у вас суперкоманда, все такие разнообразные и веселые – а у нас только пельмени», – шутя, поделился с «Татар-информом» российский актёр телевидения, кино и озвучивания, сценарист, телеведущий, капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Через организационную школу Клуба веселых и находчивых Татарстана прошли многие из сегодняшних политиков и государственных деятелей Республики Татарстан и Российской Федерации.

В рамках подготовки юбилейных мероприятий издана книга о людях и событиях трех десятилетий истории движения КВН Татарстана, снят документальный фильм с участием самых ярких представителей клуба.

Между тем празднование 30-летия КВН РТ практически совпадает с праздником КВН. 8 ноября – день рождения КВН. Именно в этот день в 1961 году вышел в эфир первый выпуск «Клуба веселых и находчивых». А с 2001 года эта дата отмечается как Международный день КВН.

«А самое главное – не надо жаловаться, что КВН уже не тот, ведь слава Богу, что не тот, ведь кому он нужен старый? Давайте любить КВН, который мы имеем сегодня и который будет завтра!» – заявил российский телеведущий и сценарист КВН, продюсер, актёр, кандидат технических наук Михаил Марфин.

Юбилейная игра разделилась на три блока, которые распределили по десятилетиям. В каждом из них победителям вручили по два кубка – большой и малый. Результаты оказались следующими:

– Малый золотой кубок чемпионов – «Ингеборга Дапкунайте»;

– Малый золотой кубок чемпионов – «Неуправляемый синдром»;

– Малый золотой кубок чемпионов – «Доктор Живаго»;

– Большой золотой кубок чемпионов – «Система зажигания»;

– Большой золотой кубок чемпионов – «Татарская лига»;

– Большой золотой кубок чемпионов – «Экипаж».



Кубок Чемпионов КВН РТ 30 лет получила «Академия 02».