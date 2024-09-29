«Квесты, подарки и пожертвования»: как в Казани прошел «Фестиваль добрых дел»

28 сентября на улице Фатыха Карима «красовалась» сцена, украшенная белыми и бирюзовыми шариками. По огороженной территории ходили солидные мужчины в строгих костюмах, гуляли семьи с детьми. Парни и девушки в бирюзовых жилетках раздавали шарики. Маленькая девочка унесла в руках 6 таких. Всё говорило о том, что вот-вот здесь начнётся «Фестиваль добрых дел». Подробнее о мероприятии рассказал директор АНО «Приют человека» Александр Александрович Суханов.

«У нашего благотворительного проекта в сентябре был день рождения, и мы решили отметить его «Фестивалем». Локацию [улица Каюма Насыри рядом с мечетью «Аль-Марджани»] выбрали неслучайно: это историческое, значимое для всех горожан место. Это отсылка к нашему прошлому, потому что наш край славен традициями традициями меценатства и благотворительности. Сегодня мы хотим вместе об этом вспомнить, всколыхнуть общественность. Целью мероприятия мы ставим популяризацию идей меценатства, чтобы люди были добрее друг к другу», - рассказал он.

Спикер также отметил, что сейчас проект «Приют добрых дел» - это 30 пунктов раздачи горячей еды.

«Ежедневно раздаём 1700 порций. С 2018 года мы выдали 2,4 млн порций, представляете?», - делится Суханов.

Директор АНО подчеркнул, что благотворительность - это не только удел богатых. Себестоимость порции, чтобы накормить человека - 80 рублей, а эта сумма по силам каждому из нас.

«В октябре отмечается день пожилого человека. Все собранные средства пойдут пожилым людям и нашим подопечным, которых мы поздравим. Открою интригу, сегодня мы хотим поставить рекорд Татарстана по сбору наличностей в благотворительных целях. Вообще любой человек, находящийся в трудной жизненной ситуации может обратиться к нам. Наш адрес - Бурхана Шахиди, дом 26, строение 1. Телефон - 225-265. Единственное незыблемое условие нашей помощи – трезвость», - продолжает Суханов.

Что касается участников СВО, говорит спикер, в это сложное время, когда все ресурсы государства брошены на вызовы извне, наша задача - поддержка семей наших защитников. Сегодня мы хотим отблагодарить их

Сегодняшний фестиваль организован при тесном взаимодействии с мэрией, префектурой, министерством культуры и спонсорами: Nefis Group, Казанский жировой комбинат.

Позже Александр Александрович провел экскурсию по фестивалю.

«Самое первое, что человек видит на фестивале - шатёр, в котором мы раздаём бесплатный ароматный плов и горячий чай. Следующая локация - зона наших меценатов и спонсоров. Далее шатёр школьников, ярмарка. Затем шатёр доброты, где можно сделать благотворительное пожертвование, взамен получив купон на розыгрыш подарков. Дальше сцена, где пройдёт концертная программа. А для наших юных посетителей есть «Мими-городок» - игровая зона», - говорит он.

Маршрут по фестивалю начался с улицы Татарстан в 12:30. После рамки металлоискателя находятся столы, где можно приобрести сладости, книги об истории и основах ислама от издательства IslamicBook. Шатёр, где раздавали бесплатный «добрый» плов и «добрый» чай, поначалу собрал больше всего народу. Те, кто попробовали блюда, говорили, что ставят оценку «пять».

«Берите сколько хотите, тут люди подходят и не один раз! Вот сейчас туристов кормить сколько!», - говорили женщины, раздающие угощение.

Прибывшая тургруппа с интересом наблюдала за происходящим. Немало гостей попали сюда случайно: гости из средней Азии мило общались с волонтерами, дедушка в тюбетейке вышел из мечети и интересовался аспектами фестиваля. Несмотря на то, что посетители ели по всей территории мероприятия, мусора и грязи на брусчатке не было совсем.

В шатре спонсоров детям делали аквагрим. Рядом фотозона, возле неё танцевала ростовая фигура медвежонка. Дети водили вокруг него хоровод.

В шатре под названием «Корзина доброты» можно было купить поделки авторства учеников лицея «Здоровое поколение» с. Усады Лаишевского района. Среди разнообразных предметов была красочная аппликация с ежом.

На сцене раздавались песни, стихи, танцевали детские коллективы, выступали спикеры. На экране в режиме реального времени шел сбор пожертвований. Сумма уже преодолела отметку в 100.000 рублей.

Звучит речь: «...Это не та ситуация, когда свадьба важнее любви. Тут я вижу настоящий праздник! Мы едины, неразделимы, поэтому никогда никем непобедимы!...» Аплодисменты.

Как рассказала журналисту «Татар-информа», Елена Богданова - руководитель отдела развития АНО «Центр социальной реабилитации «Приют Человека», посещаемость превзошла ожидания: при заявленных 500 человек пришло значительно больше.

«Фестиваль проводится впервые, но в планах выйти на ежегодную практику. Цель - привлечь больше людей всех возрастов. Для благотворительности нужно просто желание помогать. Благо твори!», - сказала она.

В игровой зоне царила ещё большая атмосфера радости и счастья. Дети раскрашивали кормушки для птиц, заводили «дневники добрых дел», выполняли квесты, рисовали мелками на асфальте, ели сладкую вату. Аниматоры с удовольствием фотографировались с ними и пускали мыльные пузыри.

В 14:40 начался розыгрыш призов. Попытать удачу можно было приобретя купон за 100 рублей. Набралось их свыше 1400. В 36 подходов разыгрывались наборы от Nefis, жирового комбината, купоны на бытовую технику, роботы-пылесосы, сертификаты на бензин, фильтры для очистки воды и утки. На экране высвечивались номера победивших купонов и множество телефонов взмывали в небо в поисках именно своего билета.

Под завершающую фестиваль песню густая очередь счастливчиков выстраилась к шатру с надписью «Подарки и призы».

«Не забывайте делать добрые дела! Бик зур рəхмəт!», - подвел черту ведущий.

К 20:55 28 сентября собрано пожертвований на сумму 182.534 рубля и пополнения ещё поступают.

Материал и фото Роман Баданов