Квесты, караоке, выставка книг и концерт: в Нижнекамске отметят Пушкинский день

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Жителей и гостей Нижнекамска приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Пушкинскому дню. Праздник состоится 6 июня в городском парке «Семья».

Программа начнется в 14.00. Для гостей будут организованы мастер-классы, откроется выставка книг и рисунков «Отражение исчезнувших лет», также будут работать фотозона, открытый микрофон, караоке, квесты и ярмарка мастеров.

Как рассказали «Татар-информу» в Централизованной библиотечной системе, библиотекари проведут интеллектуальную игру «Великий и могучий», мастер-классы по изготовлению закладки «Великий творец русской литературы», «Кот Баюн», открытки «Цветы», а в соцсетях ЦБС Нижнекамска состоится акция «Читаем Пушкина».

В 16.00 стартует концертная программа «В волшебной пушкинской стране». В 17.30 выступит оркестр народных инструментов под управлением Заслуженного работника культуры РТ Зинаиды Плетневой.