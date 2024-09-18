«Квест-игры и концертная программа»: в Казани пройдет Центральный субботник осени

В казанском ж/м Юдино на территории озера Изумрудное пройдет Центральный субботник этой осени. Его проведут 21 сентября в рамках Всероссийского субботника «Зеленая России» и акции «Вода России» национального проекта «Экология». Экоакции в этот день запланированы в 89 регионах нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, субботник в Казани запланирован в формате квест-игры «Марафон чистоты». Это командная игра, в которой участники будут на скорость собирать мусор, разделяя его на фракции. Квест-игра не единственная активность, которая пройдет на субботнике. Каждого ждет концертная программа, полевая кухня, интерактивные площадки и виртуальный кинотеатр в формате 360. Надев очки виртуальной реальности, участники смогут увидеть всю красоту российской природы, полюбоваться озером Байкал, Сулакским каньоном, горным Алтаем, реками Нева и Ладога, а также природными богатствами Республики Карелии.

Для участия необходимо объединиться в команды по 4 человека и зарегистрировать команду по ссылке до 12:00 19 сентября. Для получения подробной информации капитанам команд нужно присоединиться к телеграм-каналу, указанному в ссылке.

Для участников экокоманд будет организован трансфер до места проведения субботника. 21 сентября в 8:30 автобусы будут ждать на двух точках: ул. Г. Тукая, д. 64 и ул. Красносельская, д. 51 (парковка КГЭУ). Обратный трансфер ориентировочно в 12:30 – 13:00.

Регистрация участников начнётся с 09:00 до 09:50 на территории озера Изумрудное. Весь необходимый для субботника инвентарь будет выдан на месте.

Организаторы субботника: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» РТ, Отделение Русского географического общества в РТ при поддержке Администрации Кировского и Московского районов Казани.