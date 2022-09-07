«Квест» для Рыбной Слободы и «мотор» для Черемшана: в двух районах Татарстана смена глав

Кадровые перестановки в руководстве двух районов произошли сегодня в Татарстане. Главу Рыбно-Слободского района Ильдара Тазутдинова сменил выходец из Чистопольского района Радик Ислямов. А на смену руководителю Черемшанского района Фердинату Давлетшину пришел Рамиль Айбатов, прежде работавший заместителем директора местного АТП.

Руководитель муниципалитета Ильдар Тазутдинов сам попросил о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильдар Тазутдинов вернется «Алабугу»

Об отставке главы депутатам Рыбно-Слободского района объявили сегодня утром на внеочередной сессии. Руководитель муниципалитета Ильдар Тазутдинов сам попросил о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую работу.

«По согласованию с руководством республики мною принято решение о переходе на другое направление работы», – сказал Тазутдинов.

Присутствовавший на сессии Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров сообщил, что Тазутдинов займет должность заместителя генерального директора ОЭЗ «Алабуга». Для многих эта новость не стала неожиданной, поскольку в руководство района Тазутдинов пришел именно из администрации «Алабуги». Он работал заместителем генерального директора по эксплуатации особой зоны с 2011 по 2018 год, а до этого – в Агентстве инвестиционного развития РТ. Именно навыки в реализации крупных проектов и привели его в район.

О своих проектах в районе Тазутдинов отчитывался во время сессии райсовета в феврале 2022 года. Он отметил, что за 4 года в район удалось привлечь 394 млн рублей инвестиций, создать 89 рабочих мест с перспективой увеличения до 400. Глава напомнил, что компания «Kisher» в 2020 году открыла в районе кондитерскую фабрику. Завод «Клариус» в 2021 году открыл цех по переработке до 15 тонн рыбы. А турецкий инвестор – КФХ «Гюлер Н.» в селе Русский Ошняк развивает проект «Татарстанский Гектар». Здесь выращивают салат, капусту, помидоры, клубнику в промышленных масштабах. Отчитался Тазутдинов и по реализации проектов в сфере туризма. В частности, упомянул экопарк «Дикая Ферма» где разводят пятнистых оленей и базу для экотуризма «Нalal Resort».

Асгат Сафаров сообщил, что Тазутдинов займет должность заместителя генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не секрет, что некоторые главы в своих отчетах стремятся представить ситуацию в районах более радужной, чем она есть в реальности. Но успехи Рыбно-Слободского района, который был одним из самых депрессивных в республике, регулярно отмечаются в рейтингах социально-экономического развития Минэкономики РТ. Например, в 1 полугодии 2022 года Рыбно-Слободский район улучшил место в рейтинге сразу на 3 позиции и занял 29 строчку из 45. Уровень безработицы в районе составил 0,25 человек на 1 тыс. жителей, хотя в целом по республике этот показатель составляет 0,51. Объем отгруженных товаров составил 703,5 млн рублей, объем валовой продукции сельского хозяйства – 216,7 млн рублей. Общий сбор налоговых и неналоговых доходов с территории достиг 115,2 млн рублей.

Неудивительно, что провожая главу района с должности главы района, Асгат Сафаров высоко оценил его работу. Он объявил, что указом Президента РТ Тазутдинов награжден медалью «За доблестный труд». Награду ему вручили прямо на сессии.

Руководитель Аппарата Президента РТ предложил депутатам Рыбно-Слободского района кандидатуру нового руководителя исполкома Радика Ислямова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Радик Ислямов накопил опыт в производстве высокотехнологичной продукции

Чуть позже Руководитель Аппарата Президента РТ предложил депутатам Рыбно-Слободского района кандидатуру нового руководителя исполкома – гендиректора компании «Квест» из Чистопольского района Радика Ислямова.

«Его биография связана с предприятием „Квест“, которое успешно развивается. Он накопил большой опыт руководства коллективом, бизнес-проектами, в том числе в сфере производства высокотехнологичной продукции», – сказал Сафаров.

Он подчеркнул, что Ислямов зарекомендовал себя как ответственный руководитель. Он также проводит большую общественную работу. Кроме того, избирался депутатом Чистопольского городского совета. Предложенную кандидатуру депутаты поддержали.

Что известно о бизнесмене, который со временем, возможно возглавит Рыбно-Слободский район?

Радик Ислямов родился 29 декабря 1979 года в деревне Татарский Елтань Чистопольского района, в 2002 году окончил КНИТУ – КАИ, по специальности «авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, экономика и управление предприятием».

С 2000 по 2002 год работал заместителем редактора газеты «Чистопольские известия», затем менеджером по рекламе ООО «ГАРО-Сервис Плюс». С 2003 года возглавляет ООО «Квест» – компания занимается производством светодиодных светильников для уличного, производственного и офисного освещения.

В 2016 году Ислямов стал номинантом республиканского конкурса «Руководитель года» в номинации «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса».

Чтобы занять должность главы Рыбно-Слободского района, Ислямову предстоит выиграть муниципальные выборы, войти в райсовет и убедить депутатов поддержать свою кандидатуру в качестве руководителя района.

На внеочередной сессии Черемшанского района было объявлено об отставке главы Фердината Давлетшина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фердинат Давлетшин перейдет на работу в «Совет муниципальных образований РТ»

Во второй половине для в Татарстане состоялась внеочередная сессия Черемшанского района, где было объявлено об отставке главы Фердината Давлетшина. О досрочном снятии полномочий он тоже сам попросил депутатов.

«По согласованию с руководством Республики Татарстан мною принято решение о переходе на другую работу. Спасибо большое за оказанное доверие», - сказал Давлетшин.

Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров отметил, что в дальнейшем экс-глава займет должность в Совете муниципальных образований Республики Татарстан.

«Смена руководства – это судьбоносный для района вопрос, ведь развитие района зависит от того, кто его возглавит», – подчеркнул Сафаров.

Для 62–летнего Фердината Давлетшина работа в Совете муниципальных образований РТ будет достойным завершением карьеры в органах муниципальной власти. Он с 1999 по 2014 годы руководил Алькеевским районом, а затем 8 лет был у руля Черемшанского района.

В своем выступлении Сафаров поблагодарил главу района за работу и вручил ему орден «Дуслык», присужденный указом Президента РТ. Согласно рейтингу социально-экономического развития Минэкономики РТ за первое полугодие 2022 года, Черемшанский район занимает 18 строчку из 45. Уровень безработицы в районе находится на уровне 0,58 человек на 1 тыс. жителей, а это больше, чем в целом по республике – 0,51. Объем отгруженных товаров составил 11,6 млрд рублей, хотя объем валовой продукции сельского хозяйства – лишь 72,8 млн рублей.

Новым руководителем Черемшанского района Татарстана стал Рамиль Айбатов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рулить Черемшанским районом доверили перевозчику чемпионов

Вернуть району прежние позиции доверено Рамилю Айбатову, кандидатуру которого Руководитель Аппарата Президента РТ представил на сессии в качестве руководителя исполнительного комитета района.

Сафаров напомнил, что Айбатов для Черемшанского района не чужой человек. Он родился и вырос в селе Беркет-Ключ. После получения высшего образования в Казанском сельскохозяйственном институте в течение девяти лет работал на предприятиях родного края: начиная от главного инженера совхоза «Победа» до первого заместителя председателя сельхоз предприятия «Алга».

«Последние 10 лет его трудовая деятельность связана с руководством Черемшанского автотранспортного предприятия. Надо сказать, он добился довольно серьезных успехов», — подчеркнул Сафаров.

Помимо этого, Айбатов прошел профессиональную подготовку по программе резерва управленческих кадров Президента Республики Татарстан.

«Надеюсь, совместно с командой руководителей, депутатским корпусом и жителями района мы будем работать как единая команда», — сказал в ответном слове Айбатов.

Новому руководителю исполкома Черемшанского района 53 года, работу он начинал трактористом в местном колхозе «Шешма» в 1986 году. Работал главным инженером в нескольких хозяйствах района, занимал руководящие должности в компании «Татсельхозтехника». С 2010 по 2012 годы Айбатов работал коммерческим директором «СК «Татфлот», после чего перешел на работу в «Черемшанское АТП» – одно из транспортных предприятий республики. Стоит упомянуть, что АТП принимало участие в транспортном обслуживании гостей и участников Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. На XVI Чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани «Черемшанское АТП» являлось генеральным оператором и организатором легкового транспортного парка.

Как указано на официальном сайте района, Айбатов является Заслуженным работником транспорта РТ, вице-президентом Приволжского Федерального округа союза тхэквандо, Президентом РОО Федерации тхэквандо ИТФ РТ.

Чтобы занять должность главы Черемшанского района, Айбатову также предстоит выиграть муниципальные выборы и войти в состав депутатского корпуса района.