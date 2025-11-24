Квартиры за наличный расчет покупают 10-15% татарстанцев – риелтор

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Только 10-15% жителей Татарстана покупают недвижимость полностью за наличный расчет. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

Ранее проведенный опрос показал, что каждый десятый опрошенный россиянин в возрасте от 18 до 55 лет получил квартиру в наследство.

«Чаще всего жители Татарстана покупают квартиры в ипотеку. Доля людей в республике, которые приобретают недвижимость полностью за наличный расчет, очень маленькая – порядка 10-15%. Доля татарстанцев, получивших квартиру в наследство, примерна такая же, как в целом по России», – сказал Савельев.