«Квартиры за 5 млн рублей сейчас можно купить за 4,8 млн»: сколько стоит жилье в Казани?
«Татар-информ» замерил стоимость «квадрата» в хрущевках, ленинградках, новостройках в разных районах Казани, чтобы понять, сколько в действительности стоит жилье. Оказалось, что квартиры на вторичном рынке уже продаются с дисконтом в 100-200 тысяч рублей. Подробности – в нашем материале.
Вторичку продают с дисконтом
Рынок вторичного жилья фактически встал по нескольким причинам.
- Ипотека подорожала.
Сейчас банки предлагают ипотеку на вторичное жилье по ставке от 20% годовых. Желающих брать кредиты на таких условиях почти нет.
- Инвесторы притаились.
«Многие инвесторы купили валюту. Другие открыли вклады на три месяца под 20%. Часть покупателей ушли с рынка, потому что не понимают, что происходит, и ждут снижения цен», – говорит директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
Однако вместе со спросом снизилось и число предложений о продаже готовых квартир. Такой баланс отчасти удерживает цены.
«Многие сняли свои объекты с продажи, так как не знают, как в дальнейшем распорядиться деньгами. Цены не растут. Некоторые собственники могут дать скидку, если продажа срочная. Возможно, снижение цен на вторичку не будет носить массовый характер. Но мы уже видим наметившуюся тенденцию: квартиры, которые продавали за 5 млн рублей, сейчас можно купить за 4,8 млн», – отмечает Анастасия Гизатова.
Сколько стоят хрущевки и ленинградки?
По словам Гизатовой, на рынке вторичного жилье спросом пользуются бюджетные варианты – однокомнатные хрущевки, ленинградки, студии и комнаты.
Мы проанализировали объявления на сайте «Авито» и выяснили, сколько стоят квартиры в Казани. В дальнейшем мы сможем проследить динамику цен в разных сегментах жилья, чтобы не опираться только на усредненные данные. При этом нужно иметь в виду, что на «Авито» и других подобных сайтах мы находим цену предложения. На деле хозяин вторички может «скинуть» 100-200 тысяч. Застройщики тоже часто делают дольщикам скидки.
Начнем с хрущевок. Напомним, это пятиэтажные дома с малогабаритными квартирами, которые строили в 1950-1980-е годы. Вот сколько стоят такие квартиры в начале апреля 2022 года.
|Адрес
|Комнат
|Площадь, кв. м
|Стоимость, руб.
|Н. Назарбаева, 66
|1
|35,3
|4 950 000
|Родины, 31
|1
|35,3
|4 449 000
|Сибирский тракт, 11
|2
|41,2
|5 299 000
|Гагарина, 39
|2
|43
|5 480 000
|Курчатова, 14
|3
|59
|6 000 000
|Проф. Камая
|3
|63,1
|5 100 000
А вот сколько стоят ленинградки, которые пришли в советские годы на смену хрущевкам. Дома, построенные по ленинградскому проекту, чаще всего были панельными.
|Адрес
|Район
|Комнат
|Площадь, кв. м
|Стоимость, руб.
|Ак. Лаврентьева
|Ново-Савиновский
|1
|39
|4,7 млн
|Ф. Амирхана
|Ново-Савиновский
|1
|33,8
|5,3 млн
|Х. Бигичева
|Советский
|1
|32,6
|5,3 млн
|Айдарова, 18
|Авиастроительный
|2
|54
|5,6 млн
|Ломжинская, 17
|Приволжский
|2
|53,8
|5,7 млн
|пр. Ямашева
|Ново-Савиновский
|2
|50,4
|6,1 млн
|Р. Зорге, 47
|Приволжский
|3
|65
|6,5 млн
|Побежимова, 17
|Авиастроительный
|3
|64
|6,5 млн
|пр. Ямашева
|Ново-Савиновский
|3
|65,8
|7,4 млн
В отдельных случаях двухкомнатные ленинградки могут стоить как однокомнатные. Многое зависит от состояния дома, квартиры и «хотелок» продавца.
Конечно, вторичный рынок состоит не только из советского наследия – хрущевок и ленинградок. Как только новостройка сдается, она автоматически превращается во вторичку. Готовые квартиры в более новых домах, в новых комплексах по цене близки к новостройкам.
Сколько стоят новостройки в центре?
Наш обзор не охватывает все квартиры во всех строящихся в Казани домах. Мы включили объекты крупных застройщиков, чтобы показать, сколько стоят новостройки в разных районах Казани.
В центре города свободной земли под застройку очень мало. Прежде чем что-то построить, нужно несколько раз согласовать проект. Понятно, что и квартиры в таких комплексах будут дорогими. Посмотрите, «трешка» на Касаткина стоит 45 млн рублей. Квадратный метр при этом стоит более 400 тыс. рублей.
|ЖК
|Адрес
|Застройщик
|Комнат
|Площадь, кв.м.
|Стоимость, руб.
|Срок сдачи
|«Максат»
|Г. Камала
|«Новастрой»
|1
|40,3
|8 946 000
|IV кв. 2024
|2
|70
|15 883 190
|IV кв. 2024
|3
|89,3
|21 241 500
|IV кв. 2024
|«Альтура»
|Касаткина, 23
|«СЗ Импульс Групп»
|1
|51,1
|19 797 190
|III кв. 2023
|3
|105
|44 900 000
|III кв. 2023
На втором месте по средней стоимости квадратного метра в новостройках – Ново-Савиновский район.
|ЖК
|Адрес
|Застройщик
|Комнат
|Площадь, кв.м.
|Стоимость, руб.
|Срок сдачи
|Ново-Савиновский район
|«Столичный»
|Ф. Амирхана
|«Суварстроит»
|1
|58,4
|14 171 983
|II кв. 2022
|2
|84,4
|17 362 674
|II кв. 2022
|3
|108,6
|19 882 483
|II кв. 2022
|«Савин Хаус»
|Чистопольская
|«СЗ СК Казань»
|1
|44,5
|10 831 627
|I кв. 2025
|2
|76,5
|17 528 907
|I кв. 2025
|3
|97,7
|18 762 567
|I кв. 2025
Добавим, что на днях открылась продажа квартир в многофункциональном жилом комплексе Uno на Сибгата Хакима. Проект реализует компания UD Group, связанная с «Унистроем». Любопытно, что около двух лет назад представители UD Group клялись, что на участке на Сибгата Хакима построят бизнес-центр. Против девелопера выступали экоактивисты, которые подозревали, что в итоге на берегу Казанки вырастет жилой комплекс. UD Group отвергал такие подозрения. А сейчас стало известно, что квадратный метр в «однушке» площадью 41 кв. м нового ЖК стоит 240 тыс. рублей.
Сколько стоят другие новостройки?
Как говорят некоторые застройщики, жители Авиастроительного района не любят уезжать далеко, поэтому новую квартиру ищут здесь же, в Авиастрое. Правда, предложений в этой части Казани мало. Вероятно, причина в том, что многие участки попадают в зону полетов Казанского вертолетного или Казанского авиационного заводов. А территория Соцгорода стала частью исторического поселения Казань, поэтому воткнуть «человейник» рядом со сталинками не получится.
|ЖК
|Адрес
|Застройщик
|Комнат
|Площадь, кв.м.
|Стоимость, руб.
|Срок сдачи
|Авиастроительный
|«Взлет»
|Годовикова
|Зардон групп
|1
|46,3
|5 567 840
|III кв. 2022
|2
|68,6
|7 121 720
|III кв. 2022
|3
|97,7
|9 384 740
|III кв. 2022
В Кировском районе новостроек тоже немного. Стоят они дешевле, чем в Авиастрое.
|ЖК
|Адрес
|Застройщик
|Комнат
|Площадь, кв. м
|Стоимость, руб.
|Срок сдачи
|Кировский район
|«Евразия»
|Краснокакшайская
|АМГ
|1
|32,5
|5 700 000
|IV кв. 2022
|2
|57,2
|7 500 000
|IV кв. 2022
|3
|90,2
|10 650 000
|IV кв. 2022
|«Залесный сити»
|Г. Державина, д. 3-2
|Суварстроит
|1
|29
|3 800 000
|II кв. 2022
|2
|51,3
|5 800 000
|II кв. 2022
|3
|67
|7 234 000
|II кв. 2022
В Приволжском районе самые дорогие новостройки можно найти на улице Шаляпина. Например, в ЖК «Шаляпин» квадратный метр в среднем стоит 250 тыс. рублей. В ЖК «Квартал Сюита» квартиры стоят чуть дешевле. В «двушках» и «трешках» квадратный метр стоит менее 200 тыс. рублей. Напомним, этот жилой комплекс на месте снесенных бараков начинала строить финская компания «ЮИТ». Однако сейчас все свои объекты «ЮИТ» передает «Эталону» – застройщику из Санкт-Петербурга.
|ЖК
|Адрес
|Застройщик
|Комнат
|Площадь, кв. м
|Стоимость, руб.
|Срок сдачи
|Приволжский район
|«Палитра»
|Оренбургский тракт, д. 6.3
|«Суварстроит»
|1
|36,9
|6 658 390
|II кв. 2022
|2
|50,8
|7 300 000
|II кв. 2022
|3
|72,1
|10 099 042
|II кв. 2022
|«Дубрава 2.0»
|Дубравная, стр. 16А-21
|СМУ-88
|1
|46
|9 217 576
|III кв. 2023
|2
|65
|10 643 150
|III кв. 2023
|3
|85,5
|13 000 143
|III кв. 2023
|«Квартал Сюита»
|Павлюхина/Шаляпина
|ЮИТ
|1
|46
|10 710 810
|II кв. 2023
|2
|61,2
|13 091 400
|II кв. 2023
|3
|72,9
|14 002 560
|II кв. 2023
|«Аквамарин»
|Ачинская, д. 1
|«Унистрой»
|1
|31,4
|6 100 000
|II кв. 2023
|2
|57,1
|9 350 000
|II кв. 2023
|3
|58,5
|9 490 000
|II кв. 2023
|«Шаляпин»
|Шаляпина, стр. 32
|«Каз Дом Строй»
|1
|40,5
|10 327 500
|IV кв. 2023
|2
|76,8
|18 979 480
|IV кв. 2023
|3
|93,4
|24 175 013
|IV кв. 2023
|«Изумрудный»
|Кул Гали
|СЗ «Изумрудный»
|1
|33,2
|6 200 000
|II кв. 2023
|2
|52
|8 552 000
|II кв. 2023
|3
|69
|11 693 000
|II кв. 2023
Больше всего новых жилых комплексов строят в Советском районе. Не будем перечислять все. В тех объектах, которые попали в обзор, квадратный метр в среднем стоит от 160 до 200 тыс. рублей.
|ЖК
|Адрес
|Застройщик
|Комнат
|Площадь, кв. м
|Стоимость, руб.
|Срок сдачи
|Советский район
|ЖК «Казань XXI век»
|пр. Альберта Камалеева
|Ак Барс Дом
|1
|40,2
|7 632 300
|IV кв. 2023
|2
|59,4
|10 103 100
|IV кв. 2023
|3
|73
|11 534 000
|IV кв. 2023
|ЖК «Мой ритм»
|П. Лумумбы
|Ак Барс Дом
|1
|46
|9 208 000
|IV кв. 2022
|2
|57,3
|10 053 750
|IV кв. 2022
|3
|81,3
|12 607 700
|IV кв. 2022
|ЖК «Открытие»
|А. Кутуя
|СЗ «Тектум»
|Студия
|23,4
|5 220 430
|I кв. 2024
|1
|36,5
|6 535 290
|I кв. 2024
|2
|54,9
|8 702 496
|I кв. 2024
|ЖК «Мечта»
|А. Кутуя
|ТСИ
|1
|43
|7 480 000
|III кв. 2023
|2
|51,4
|8 220 000
|III кв. 2023
|3
|75,3
|10 620 000
|III кв. 2023
|ЖК «Ракета»
|Космонавтов, 61е
|СЗ ЖК «Ракета»
|1
|43,2
|7 154 880
|IV кв. 2024
|2
|37,1
|6 894 400
|IV кв. 2024
|3
|71,4
|10 575 860
|IV кв. 2024
|ЖК «Лето»
|с. Константиновка, Ноксинская, д. 7
|«Унистрой»
|1
|41,5
|8 151 000
|II кв. 2022
|2
|71,2
|11 822 000
|II кв. 2022
|3
|81,9
|13 670 000
|II кв. 2022
|ЖК «Яратам»
|Бухарская
|СМУ-88
|2
|55,8
|10 100 955
|IV кв. 2023
|3
|78
|12 568 840
|IV кв. 2023
Будут ли дешеветь новостройки?
Пока ни сами застройщики, ни риелторы не прогнозируют снижения цен на первичное жилье как минимум по трем причинам:
- Спрос на первичку поддерживают программы льготной и семейной ипотеки
- Предложение ограничено; некоторые застройщики заморозили новые объекты
- Стройматериалы дорожают
«Пока оснований для падения цен на жилье нет. Стройматериалы продолжают дорожать, дорожают кредиты. Подорожало проектное финансирование для новых объектов, из-за этого они пока стоят на паузе. Это значит, что дефицит жилья усугубится – это тоже отразится на стоимости», – говорит директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев.
При этом он отмечает, что в компании пока зафиксировали цены двухмесячной давности и корректируют только в зависимости от готовности проекта.
«Но как долго получится сохранять такое положение дел – сказать трудно», – говорит Наиль Галеев.
Гуландам Фатхуллина