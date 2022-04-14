«Квартиры за 5 млн рублей сейчас можно купить за 4,8 млн»: сколько стоит жилье в Казани?

«Татар-информ» замерил стоимость «квадрата» в хрущевках, ленинградках, новостройках в разных районах Казани, чтобы понять, сколько в действительности стоит жилье. Оказалось, что квартиры на вторичном рынке уже продаются с дисконтом в 100-200 тысяч рублей. Подробности – в нашем материале.

Квартиры на вторичном рынке уже продаются с дисконтом в 100-200 тыс. рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторичку продают с дисконтом

Рынок вторичного жилья фактически встал по нескольким причинам.

Ипотека подорожала.

Сейчас банки предлагают ипотеку на вторичное жилье по ставке от 20% годовых. Желающих брать кредиты на таких условиях почти нет.

Инвесторы притаились.

«Многие инвесторы купили валюту. Другие открыли вклады на три месяца под 20%. Часть покупателей ушли с рынка, потому что не понимают, что происходит, и ждут снижения цен», – говорит директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Однако вместе со спросом снизилось и число предложений о продаже готовых квартир. Такой баланс отчасти удерживает цены.

«Многие сняли свои объекты с продажи, так как не знают, как в дальнейшем распорядиться деньгами. Цены не растут. Некоторые собственники могут дать скидку, если продажа срочная. Возможно, снижение цен на вторичку не будет носить массовый характер. Но мы уже видим наметившуюся тенденцию: квартиры, которые продавали за 5 млн рублей, сейчас можно купить за 4,8 млн», – отмечает Анастасия Гизатова.

По словам Анастасии Гизатовой, на рынке вторичного жилье спросом пользуются бюджетные варианты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколько стоят хрущевки и ленинградки?

По словам Гизатовой, на рынке вторичного жилье спросом пользуются бюджетные варианты – однокомнатные хрущевки, ленинградки, студии и комнаты.

Мы проанализировали объявления на сайте «Авито» и выяснили, сколько стоят квартиры в Казани. В дальнейшем мы сможем проследить динамику цен в разных сегментах жилья, чтобы не опираться только на усредненные данные. При этом нужно иметь в виду, что на «Авито» и других подобных сайтах мы находим цену предложения. На деле хозяин вторички может «скинуть» 100-200 тысяч. Застройщики тоже часто делают дольщикам скидки.

Начнем с хрущевок. Напомним, это пятиэтажные дома с малогабаритными квартирами, которые строили в 1950-1980-е годы. Вот сколько стоят такие квартиры в начале апреля 2022 года.

Адрес Комнат Площадь, кв. м Стоимость, руб. Н. Назарбаева, 66 1 35,3 4 950 000 Родины, 31 1 35,3 4 449 000 Сибирский тракт, 11 2 41,2 5 299 000 Гагарина, 39 2 43 5 480 000 Курчатова, 14 3 59 6 000 000 Проф. Камая 3 63,1 5 100 000



А вот сколько стоят ленинградки, которые пришли в советские годы на смену хрущевкам. Дома, построенные по ленинградскому проекту, чаще всего были панельными.

Адрес Район Комнат Площадь, кв. м Стоимость, руб. Ак. Лаврентьева Ново-Савиновский 1 39 4,7 млн Ф. Амирхана Ново-Савиновский 1 33,8 5,3 млн Х. Бигичева Советский 1 32,6 5,3 млн Айдарова, 18 Авиастроительный 2 54 5,6 млн Ломжинская, 17 Приволжский 2 53,8 5,7 млн пр. Ямашева Ново-Савиновский 2 50,4 6,1 млн Р. Зорге, 47 Приволжский 3 65 6,5 млн Побежимова, 17 Авиастроительный 3 64 6,5 млн пр. Ямашева Ново-Савиновский 3 65,8 7,4 млн



В отдельных случаях двухкомнатные ленинградки могут стоить как однокомнатные. Многое зависит от состояния дома, квартиры и «хотелок» продавца.

Конечно, вторичный рынок состоит не только из советского наследия – хрущевок и ленинградок. Как только новостройка сдается, она автоматически превращается во вторичку. Готовые квартиры в более новых домах, в новых комплексах по цене близки к новостройкам.

Как только новостройка сдается, она автоматически превращается во вторичку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколько стоят новостройки в центре?

Наш обзор не охватывает все квартиры во всех строящихся в Казани домах. Мы включили объекты крупных застройщиков, чтобы показать, сколько стоят новостройки в разных районах Казани.

В центре города свободной земли под застройку очень мало. Прежде чем что-то построить, нужно несколько раз согласовать проект. Понятно, что и квартиры в таких комплексах будут дорогими. Посмотрите, «трешка» на Касаткина стоит 45 млн рублей. Квадратный метр при этом стоит более 400 тыс. рублей.

ЖК Адрес Застройщик Комнат Площадь, кв.м. Стоимость, руб. Срок сдачи «Максат» Г. Камала «Новастрой» 1 40,3 8 946 000 IV кв. 2024 2 70 15 883 190 IV кв. 2024 3 89,3 21 241 500 IV кв. 2024 «Альтура» Касаткина, 23 «СЗ Импульс Групп» 1 51,1 19 797 190 III кв. 2023 3 105 44 900 000 III кв. 2023



На втором месте по средней стоимости квадратного метра в новостройках – Ново-Савиновский район.

ЖК Адрес Застройщик Комнат Площадь, кв.м. Стоимость, руб. Срок сдачи Ново-Савиновский район «Столичный» Ф. Амирхана «Суварстроит» 1 58,4 14 171 983 II кв. 2022 2 84,4 17 362 674 II кв. 2022 3 108,6 19 882 483 II кв. 2022 «Савин Хаус» Чистопольская «СЗ СК Казань» 1 44,5 10 831 627 I кв. 2025 2 76,5 17 528 907 I кв. 2025 3 97,7 18 762 567 I кв. 2025



Добавим, что на днях открылась продажа квартир в многофункциональном жилом комплексе Uno на Сибгата Хакима. Проект реализует компания UD Group, связанная с «Унистроем». Любопытно, что около двух лет назад представители UD Group клялись, что на участке на Сибгата Хакима построят бизнес-центр. Против девелопера выступали экоактивисты, которые подозревали, что в итоге на берегу Казанки вырастет жилой комплекс. UD Group отвергал такие подозрения. А сейчас стало известно, что квадратный метр в «однушке» площадью 41 кв. м нового ЖК стоит 240 тыс. рублей.

Больше всего новых жилых комплексов строят в Советском районе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сколько стоят другие новостройки?

Как говорят некоторые застройщики, жители Авиастроительного района не любят уезжать далеко, поэтому новую квартиру ищут здесь же, в Авиастрое. Правда, предложений в этой части Казани мало. Вероятно, причина в том, что многие участки попадают в зону полетов Казанского вертолетного или Казанского авиационного заводов. А территория Соцгорода стала частью исторического поселения Казань, поэтому воткнуть «человейник» рядом со сталинками не получится.

ЖК Адрес Застройщик Комнат Площадь, кв.м. Стоимость, руб. Срок сдачи Авиастроительный «Взлет» Годовикова Зардон групп 1 46,3 5 567 840 III кв. 2022 2 68,6 7 121 720 III кв. 2022 3 97,7 9 384 740 III кв. 2022



В Кировском районе новостроек тоже немного. Стоят они дешевле, чем в Авиастрое.

ЖК Адрес Застройщик Комнат Площадь, кв. м Стоимость, руб. Срок сдачи Кировский район «Евразия» Краснокакшайская АМГ 1 32,5 5 700 000 IV кв. 2022 2 57,2 7 500 000 IV кв. 2022 3 90,2 10 650 000 IV кв. 2022 «Залесный сити» Г. Державина, д. 3-2 Суварстроит 1 29 3 800 000 II кв. 2022 2 51,3 5 800 000 II кв. 2022 3 67 7 234 000 II кв. 2022



В Приволжском районе самые дорогие новостройки можно найти на улице Шаляпина. Например, в ЖК «Шаляпин» квадратный метр в среднем стоит 250 тыс. рублей. В ЖК «Квартал Сюита» квартиры стоят чуть дешевле. В «двушках» и «трешках» квадратный метр стоит менее 200 тыс. рублей. Напомним, этот жилой комплекс на месте снесенных бараков начинала строить финская компания «ЮИТ». Однако сейчас все свои объекты «ЮИТ» передает «Эталону» – застройщику из Санкт-Петербурга.

ЖК Адрес Застройщик Комнат Площадь, кв. м Стоимость, руб. Срок сдачи Приволжский район «Палитра» Оренбургский тракт, д. 6.3 «Суварстроит» 1 36,9 6 658 390 II кв. 2022 2 50,8 7 300 000 II кв. 2022 3 72,1 10 099 042 II кв. 2022 «Дубрава 2.0» Дубравная, стр. 16А-21 СМУ-88 1 46 9 217 576 III кв. 2023 2 65 10 643 150 III кв. 2023 3 85,5 13 000 143 III кв. 2023 «Квартал Сюита» Павлюхина/Шаляпина ЮИТ 1 46 10 710 810 II кв. 2023 2 61,2 13 091 400 II кв. 2023 3 72,9 14 002 560 II кв. 2023 «Аквамарин» Ачинская, д. 1 «Унистрой» 1 31,4 6 100 000 II кв. 2023 2 57,1 9 350 000 II кв. 2023 3 58,5 9 490 000 II кв. 2023 «Шаляпин» Шаляпина, стр. 32 «Каз Дом Строй» 1 40,5 10 327 500 IV кв. 2023 2 76,8 18 979 480 IV кв. 2023 3 93,4 24 175 013 IV кв. 2023 «Изумрудный» Кул Гали СЗ «Изумрудный» 1 33,2 6 200 000 II кв. 2023 2 52 8 552 000 II кв. 2023 3 69 11 693 000 II кв. 2023



Больше всего новых жилых комплексов строят в Советском районе. Не будем перечислять все. В тех объектах, которые попали в обзор, квадратный метр в среднем стоит от 160 до 200 тыс. рублей.

ЖК Адрес Застройщик Комнат Площадь, кв. м Стоимость, руб. Срок сдачи Советский район ЖК «Казань XXI век» пр. Альберта Камалеева Ак Барс Дом 1 40,2 7 632 300 IV кв. 2023 2 59,4 10 103 100 IV кв. 2023 3 73 11 534 000 IV кв. 2023 ЖК «Мой ритм» П. Лумумбы Ак Барс Дом 1 46 9 208 000 IV кв. 2022 2 57,3 10 053 750 IV кв. 2022 3 81,3 12 607 700 IV кв. 2022 ЖК «Открытие» А. Кутуя СЗ «Тектум» Студия 23,4 5 220 430 I кв. 2024 1 36,5 6 535 290 I кв. 2024 2 54,9 8 702 496 I кв. 2024 ЖК «Мечта» А. Кутуя ТСИ 1 43 7 480 000 III кв. 2023 2 51,4 8 220 000 III кв. 2023 3 75,3 10 620 000 III кв. 2023 ЖК «Ракета» Космонавтов, 61е СЗ ЖК «Ракета» 1 43,2 7 154 880 IV кв. 2024 2 37,1 6 894 400 IV кв. 2024 3 71,4 10 575 860 IV кв. 2024 ЖК «Лето» с. Константиновка, Ноксинская, д. 7 «Унистрой» 1 41,5 8 151 000 II кв. 2022 2 71,2 11 822 000 II кв. 2022 3 81,9 13 670 000 II кв. 2022 ЖК «Яратам» Бухарская СМУ-88 2 55,8 10 100 955 IV кв. 2023 3 78 12 568 840 IV кв. 2023



Будут ли дешеветь новостройки?

Пока ни сами застройщики, ни риелторы не прогнозируют снижения цен на первичное жилье как минимум по трем причинам:

Спрос на первичку поддерживают программы льготной и семейной ипотеки Предложение ограничено; некоторые застройщики заморозили новые объекты Стройматериалы дорожают

«Пока оснований для падения цен на жилье нет. Стройматериалы продолжают дорожать, дорожают кредиты. Подорожало проектное финансирование для новых объектов, из-за этого они пока стоят на паузе. Это значит, что дефицит жилья усугубится – это тоже отразится на стоимости», – говорит директор группы компаний СМУ-88 Наиль Галеев.

При этом он отмечает, что в компании пока зафиксировали цены двухмесячной давности и корректируют только в зависимости от готовности проекта.

«Но как долго получится сохранять такое положение дел – сказать трудно», – говорит Наиль Галеев.

Гуландам Фатхуллина