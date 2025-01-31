Квартиру для аренды в Казани чаще ищут москвичи, нижегородцы и петербуржцы

В 2024 году около 43,5% татарстанцев рассматривали возможность арендовать квартиру на долгосрочный период в Казани. Интересовались жильем в столице республики также москвичи (17,1%), жители Нижегородской области (6,9%) и петербуржцы (5,6%). Об этом «Татар-информу» сообщили в «Яндекс Аренде».

Совместное исследование сервиса с платформой hh показало, что интерес к долгосрочной аренде в Казани вызван в том числе возможностью трудоустройства. Так, 3,9 тыс. москвичей указали в резюме готовность переехать в столицу Татарстана. Готовы поменять локацию из-за работы также 1,6 тыс. петербуржцев и около 400 нижегородцев.

Сами же татарстанцы присматривали для долгосрочной аренды варианты квартир в Уфе. В этом городе на одну публикацию о сдаче квартиры приходится 3,8% просмотров объявлений. Также их интересовали предложения в Нижнем Новгороде (1,5%).

«Один из трендов последних нескольких лет – рост мобильности населения. Этому способствует развитие регионов с точки зрения жилищного строительства, увеличения транспортной доступности, расширения инфраструктуры. Крупные города привлекают возможностью получить качественное среднее специальное или высшее образование, найти работу и развиваться в карьерном плане. Часто в мегаполисах представлены филиалы крупных федеральных компаний, что упрощает переезд тем, кто не ищет новую работу, а хочет просто сменить обстановку и продолжить развиваться на прежнем рабочем месте», – отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

В целом же возможность переезда в другой город из-за карьерных возможностей в другом регионе рассматривают 45,2% респондентов. Также в других городах их привлекают местная культура и досуг (44,2%), особенности и традиции региона (30,8%). Каждый пятый респондент готов переехать в другой город, чтобы быть ближе к родителям, родственникам, любимому человеку или друзьям.