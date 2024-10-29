Квартира мечты: как выбрать жилье, где всем будет удобно

Остров 1. Фото предоставлено пресс-службой «Донстрой»

Что такое квартира мечты? Для каждого она своя, но во многом наши желания сходятся. Все мы мечтаем о комфорте и уюте для себя и своих близких, ценим безопасность, радуемся возможности обустроить интерьер так, как хочется. Несмотря на разные представления об удобстве и красоте, в итоге мы всё равно стремимся к счастью и реализации своих идей.

Начните с выбора проекта

Зафиксировать все параметры, которые в совокупности помогут создать идеальную квартиру, лучше всего помогают социологические опросы. Например, в 2023 году страховая компания «Росгосстрах» провела исследование, которое показало, что больше 50% респондентов мечтает приобрести квартиру в элитном жилом комплексе, а 28% — в высококачественной новостройке. На жилье в историческом доме готовы лишь 10% опрошенных.

По сообщению экспертов компании, для комфортного проживания 45% респондентов желателен метраж от 70 до 100 кв. метров, а каждому пятому будет достаточно квартиры площадью от 50 до 70 квадратов. При этом 36% опрошенных планируют купить жилье с готовой отделкой. Участники опроса указали на конкретные параметры, которые важны при покупке жилья: красивый вид из окон (35%), хорошая звукоизоляция (33%), просторная кухня (23%), панорамная кухня (22%) и высокие потолки (21%).

Очень важна для воплощения мечты и развитая инфраструктура района, в котором находится квартира. В этом году аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос интернет-пользователей о главных критериях идеального жилья. В топ показателей попали: шаговая доступность поликлиник или медицинских центров (24%), наличие школ и детсадов поблизости (19% и 21% соответственно), торговые центры (14%), кафе, рестораны и магазины (8%).

Очевидно, что современные жители больших городов мечтают не только о комфорте и безопасности для себя и своей семьи, но также и о красоте вокруг и устроенной инфраструктуре. Мало кому захочется, чтобы панорамные окна выходили на обшарпанную стену, а к поликлинике или магазину вела грязная дорожка. Все эти пожелания учитывают московские застройщики. Сегодня на рынке недвижимости столицы — обширный выбор проектов жилой недвижимости, что позволяет найти тот вариант, который устроит практически любого, даже самого искушенного клиента.

Одним из наиболее ярких и запоминающихся примеров современной застройки является проект «Остров», который возводится на северо-западе Москвы. Его реализует застройщик с 30-летним опытом работы — компания «Донстрой». Это один из наиболее успешных и надежных девелоперов столицы, который за годы работы создал более 50 проектов, представляющих самую разнообразную жилую архитектуру — от ультрамодного хай-тека до сдержанной неоклассики. При этом во всех проектах используются исключительно проверенные современные технологии, высококачественные материалы и оборудование.

Остров 7. Фото предоставлено пресс-службой «Донстрой»

«Остров», где сбываются мечты

Масштаб «Острова» поражает воображение — это настоящий город в городе, расположившийся в живописной Мневниковской пойме, которая отделена от шумной и многолюдной столицы руслом Москвы-реки и заповедными территориями природного парка. Над созданием архитектурного проекта работала международная команда профессионалов высокого уровня. Мастер-план был создан сотрудниками британского междисциплинарного бюро LDA Design, а генеральным проектировщиком стала российская мастерская UNK Юлия Борисова. Также к работе подключались и другие именитые российские архитектурные бюро.

В основе проекта лежит единая архитектурная концепция, согласно которой в оформлении фасадов используются светлые тона и плавные формы, а классические и современные элементы гармонично сочетаются друг с другом. Однако у каждого квартала — свой узнаваемый стиль и собственные организационные решения. Одним словом, каждый квартал «Острова» — это своеобразный район со своим количеством корпусов, этажностью и особенностями дизайна.

Первый квартал «Острова» уже построен и готов принимать резидентов. Его отличительными чертами являются близость к реке и парку, а значит, обеспечены живописные виды из окон. Строительство третьего квартала тоже завершено: он представляет собой современный клубный дом премиум-класса, который может гарантировать жителям покой и уединение прямо в шумном городе.

Остров 3. Фото предоставлено пресс-службой «Донстрой»

Остальные кварталы «Острова» строятся в соответствии с намеченным графиком. Но уже сейчас заметны особенности и «фишки» каждого из них. Второй квартал расположен близко к парку, а также к школе и детскому саду, поэтому его квартиры могу стать удачным вариантом для семей с детьми. Дома четвертого квартала находятся рядом с набережной Москвы-реки, поэтому практически из всех квартир открываются потрясающие виды на водную гладь или парковые пейзажи.

Пятый квартал — это своеобразное сердце всего проекта, ведь от его домов одинаково близко до всех точек притяжения «Острова» — парка, реки, школы и станции метро. В непосредственной близости от Центрального парка, станции метро и детского сада возводят корпуса шестого квартала, а восьмой расположился неподалеку от набережной и входа в заповедник.

Остров 5. Фото предоставлено пресс-службой «Донстрой»

Привлекательным выглядит и седьмой квартал, где уже можно покупать квартиру. Он состоит из семи корпусов бизнес- и премиум-класса и находится между Москвой-рекой и Центральным бульваром. Около него расположена станция метро, а прямо на территории квартала откроют детский сад и школу.

Но наиболее роскошным стал десятый квартал, получивший оригинальное название «Остров X». Он представляет собой две островные виллы, которые удачно вписываются в пейзаж Москвы, всего на 18 квартир и три пентхауса площадью от 127 до 540 кв. метров. На их создание архитекторов вдохновил дизайн яхт мирового класса. У каждого из владений здесь — свой вход в панорамный лифт, огромные окна в пол высотой в 5 метров и видовая терраса, откуда можно наблюдать за рекой. Это эксклюзивное предложение воплощает наиболее смелые мечты о комфорте и свободе, при этом даже не нужно выезжать за пределы Москвы. Более того, специально для резидентов квартала был создан уникальный аромат, который разработал нишевый парфюмерный бренд FAKOSHIMA. Создание парфюма, сочетающего ноты кашемира, замши, дерева и ванили, подчеркивает одно из главных качеств компании «Донстрой» — внимательность к деталям. Аромат выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

Остров Х. Фото предоставлено пресс-службой «Донстрой»

Внимание к каждой детали

Для своих резидентов застройщик предлагает самые разные варианты квартир — от уютных камерных студий для одного до роскошных и просторных апартаментов для большой семьи. Предусмотрены различные планировки и площади, так что свой идеал, вполне вероятно, найдет каждый. Более того, квартиры уже включают в себя множество решений, которые должны сделать жизнь максимально комфортной: деление на четкие функциональные зоны, высокие потолки, панорамные окна в пол, просторные балконы и лоджии.

Жителям придутся по душе и другие пространства дома: например, входные группы оформлены как полноценные лобби-клубы, в состав которых входят детские комнаты, фитнес-румы, приватные лаунжи и зоны для работы или деловых встреч.

По-новому здесь «заиграли» дворы, где предусмотрено всё для спокойного или активного отдыха взрослых и детей. Каждый из дворов сочетает в себе продуманную инфраструктуру вместе с большим количеством воздуха и зелени. Машин здесь не встретишь — для них предусмотрен большой подземный паркинг.

Особое значение создатели «Острова» уделяют подрастающему поколению: для детей здесь созданы не только удобные и просторные зоны для игр, но также в скором времени появятся шесть детских садов и четыре школы, одна из которых — уникальная «Школа будущего №2030» — она отличается инновационными учебными программами и оснащена самым современным оборудованием. Кроме этого, все остальные объекты, необходимые для жизни современного человека, — аптеки, поликлиники, магазины, салоны красоты, кафе, рестораны, спортивные центры — находятся либо на территории «Острова», либо совсем рядом с ним.

Благодаря близости крупных транспортных магистралей отсюда легко добраться до центра столицы или выехать за город, а станция метро «Терехово», которая находится почти в границах жилой застройки, делает легкодоступной почти любую точку Москвы.

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