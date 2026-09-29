news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 29 сентября 2026 11:15

Квартира челнинца сгорела из-за фена, которым он сушил кровать

Читайте нас в
Квартира челнинца сгорела из-за фена, которым он сушил кровать
Пожар в квартире многоэтажки в Набережных Челнах
Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар произошел в многоэтажном доме на проспекте Абсалямова в Набережных Челнах. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, в квартире на 10 этаже загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 16 кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате происшествия пострадал 44-летний хозяин квартиры, он госпитализирован с отравлением продуктами горения. Кроме того, из соседней квартиры пожарные с помощью маски спасаемого и вывели по лестничному маршу 57-летнего мужчину.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Хозяин квартиры сушил феном кровать. Мужчина оставил прибор включенным в розетку и ушел курить на балкон.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


#пожар в квартире #пожар в челнах #гу мчс рф по рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Число погибших на заводе по производству петард под Ярославлем выросло до 10

28 сентября 2026
Само не пройдет: врачи о сигналах сердца, которые нельзя игнорировать

Само не пройдет: врачи о сигналах сердца, которые нельзя игнорировать

28 сентября 2026
Новости партнеров