Квартира челнинца сгорела из-за фена, которым он сушил кровать

Пожар в квартире многоэтажки в Набережных Челнах

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Пожар произошел в многоэтажном доме на проспекте Абсалямова в Набережных Челнах. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, в квартире на 10 этаже загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 16 кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате происшествия пострадал 44-летний хозяин квартиры, он госпитализирован с отравлением продуктами горения. Кроме того, из соседней квартиры пожарные с помощью маски спасаемого и вывели по лестничному маршу 57-летнего мужчину.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Хозяин квартиры сушил феном кровать. Мужчина оставил прибор включенным в розетку и ушел курить на балкон.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



