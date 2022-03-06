Квартальнов вернул в состав Зарипова на третий матч «Ак Барса» с «Авангардом»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов вернулся в основной состав казанского клуба на третий матч серии плей-офф против омского «Авангарда». Встреча начнется сегодня в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Также в состав вернулся нападающий Александр Бурмистров. Сегодняшний матч пропустят травмированный канадец Эрик Фер и форвард Даниил Тарасов.

Состав «Авангарда»:

Вратари: Шимон Грубец (Василий Демченко);

Дамир Шарипзянов (а) – Алексей Береглазов, Сергей Толчинский – Корбэн Найт (а) – Арсений Грицюк;

Виктор Сведберг – Кирилл Готовец, Петер Цегларик – Николай Прохоркин – Никита Сошников;

Алексей Емелин (к) – Семён Чистяков, Наиль Якупов – Кирилл Семёнов – Иван Телегин;

Тимофей Давыдов, Павел Дедунов – Илья Каблуков – Владимир Жарков, Никита Комаров.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Игорь Бобков);

Кристиан Хенкель – Стивен Кэмпфер, Дмитрий Кагарлицкий – Артём Галимов – Дмитрий Воронков (а);

Даниил Журавлёв – Дмитрий Юдин, Никита Дыняк – Джордан Уил – Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук – Никита Лямкин, Артём Лукоянов (а) – Илья Сафонов – Данис Зарипов (к);

Роман Рукавишников, Михаил Глухов (а) – Александр Бурмистров – Николай Коваленко; Дмитрий Кателевский.