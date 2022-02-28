Квартальнов раскрыл причины отсутствия Пера Линдхольма в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал ситуацию с отсутствием в команде шведского легионера Пера Линдхольма. Напомним, что уже 2 марта казанский клуб сыграет против омского «Авангарда» в первом матче серии плей-офф.

«Конечно, мы его ждём, но пока ситуация без изменений. У игрока есть семейные моменты, я не могу их комментировать. Если у него всё наладится, то, наверное, он к нам приедет. Семейные дела, мы это понимаем – семья на первом месте. Игрок просит уехать, он принял для себя такое решение, нам насильно его оставлять? Нет», - приводит слова Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также наставник «Ак Барса» выразил уверенность, что защитник Марк Барберио и форвард Кирилл Панюков примут участие в серии против «Авангарда». Оба хоккеиста получили травмы в контрольном матче против «Нефтехимика».

«Мы поменяли игру, в каких-то моментах действуем иначе. Понимаем, какой набрали состав, причём полностью собрали его к 27 декабря, подольше собирали команду. Ещё раз скажу – с первого вбрасывания начнётся интересная игра», - также заявил Квартальнов.

Ранее наставник «Ак Барса» поделился своим мнением о работе под давлением, связанным с всеобщим ожиданием хороших результатов от казанцев в стартующем розыгрыше Кубка Гагарина.