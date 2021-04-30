Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подписал новый контракт с казанским клубом. О достигнутой договоренности сообщается на официальной странице команды в Instagram.
Квартальнов сменил в «Ак Барсе» Зинэтулу Билялетдинова летом 2019 года. В дебютном сезоне его команда также стала лучшей на Востоке в регулярном чемпионате, вышла во второй раунд плей-офф на уфимский «Салават Юлаев», после чего розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии коронавируса.
Дмитрий Квартальнов — воспитанник воскресенского «Химика», в 2000–2004 годах — лучший бомбардир «Ак Барса». В роли главного тренера он возглавлял также «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), ЦСКА (Москва) и «Локомотив» (Ярославль). С армейцами Квартальнов в финале Кубка Гагарина-2016 проиграл магнитогорскому «Металлургу» (3 — 4). Интересно, что в качестве тренера Квартальнов проиграл все четыре седьмых матча серий за карьеру. Так, в этом сезоне в полуфинале Кубка Гагарина «Ак Барс» потерпел поражение от будущего победителя турнира — омского «Авангарда».
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Квартальнов продолжит работу с «Ак Барсом»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подписал новый контракт с казанским клубом. О достигнутой договоренности сообщается на официальной странице команды в Instagram.