Квартальнов отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов не стал раскрывать информацию о заболеваниях коронавирусом в казанской команде после победы (3:1) над СКА в Санкт-Петербурге.

Напомним команда Квартальнова сегодня играла без пяти игроков основного состава. Матч пропустили основной голкипер Билялов, защитники Кэмпфер и Лямкин, а также форварды Кагарлицкий, Петров и Коваленко.

«Зарипов еще на Дальний Восток не поехал с командой из-за болезни. Ладно, о нем написали (в СМИ), но если честно, я не хотел бы раскрывать информацию о заболевших. Повторю, как можем, так и будем играть. Мы никогда не поставим на игру заболевших ребят. Я слышал, что у кого-то там 8 игроков с температурой играли. Я считаю, что это неприемлемо в нынешних условиях», - цитирует Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также специалист прокомментировал ход игры против питерского СКА. «Игра нам удалась. Пропустить одну шайбу от СКА в Питере – это здорово. Повели в счете, смогли удержать, важно, что довели матч до победы. Мы не собирались отсиживаться в обороне, хотели сыграть в свою игру. Соперник не дал сыграть в атаке, но строго сыграли в обороне. Много силовых приёмов? СКА — шароваристая команда. Нападающие обладают мастерством, пытались сыграть с ними плотнее», - сказал Квартальнов.

В матче против СКА в состав «Ак Барса» после долгой паузы вернулись форварды Дыняк, Воронов и Бурмистров. Причем, первый из них отметился решающим голом в матче. Квартальнов оценил физическое состояние вернувшихся в строй хоккеистов.

«Мы просили проводить короткие смены, ведь у них был долгий перерыв. Ребята справились, но им было сложно. Как настраивал Дыняка? Все было, как обычно. Похоже, была какая-то внутренняя мотивация. Он же вернулся в родной город», - заявил Квартальнов.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 13 января в Ярославле против местного «Локомотива». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.