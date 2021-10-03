Квартальнов: Очень здорово сыграло наше меньшинство

Матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» — это тяжелая, обоюдоострая игра. Поэтому важно, что «Ак Барс» смог победить в этой игре, не пропустив ни одного гола. Таким мнением на послематчевой пресс-конференции поделился главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

Отдельно наставник выделил игру в своих подопечных в меньшинстве, а также результативность обороны команды, которой за матч удалось заблокировать более 20 бросков.

«Тяжелая, рабочая получилась игра, в которой „Салават“ создал нам очень много неприятностей, Игорь Бобков на последнем рубеже дал нам шанс победить», — заметил он.

Тренер не стал критиковать судей матча, отметив, что был готов к таким случаям.

«Нас предупреждали перед сезоном, что такое может быть — судьи проводят работу, — заявил Квартальнов. — И говорили, что даже если после просмотра не будет большого штрафа, две минуты точно останутся. Отменить удаление вообще нельзя, но это мы знали. Потому так долго и совещались, я думаю. Но удар, после которого Тарасов не смог продолжить матч, они, к сожалению, не пересмотрели. В первый раз совещались и решили пересмотреть, второй раз даже не обсуждали».