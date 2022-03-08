Квартальнов об игре «Ак Барса»: «Билялов играет хорошо, а нам нужно больше забивать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал первую победу (3:2 ОТ) казанцев в серии против омского «Авангарда». «Барсы» сократили счет в серии до 1 - 3. Пятая игра пройдет в Казани 10 марта.

«Хорошая игра. Опять немного недотерпели, перевели в овертайм, но рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме. Все-таки в прошлом году и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что возвращаем серию в Казань.

Что говорили перед овертаймом? Говорил: хватит, наверное. Должен и наш черед как-то прийти. Но ребятам там особо ничего и не надо говорить. Все понимают прекрасно. Думаю у нас и сегодня были хорошие моменты во втором периоде. Здорово, что мы забили сегодня три гола, по сравнению с нулем в прошлой игре. Понимаете, все на тоненького, здорово, что все перевернули эту страничку», - цитирует Квартальнова корреспондент «Татар-информа».

Также специалист объяснил, что поменял в игре своей команды перед четвертым матчем серии и оценил игру голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова против «Авангарда».

«Нам тоже что-то надо было поменять, поменяли и пока сработало. Я не думаю, что мы что-то сильно поменяли. Еще раз говорю, сегодня забили те моменты, которые были. Можно говорить, что успокоили ребят или нет. Нам нельзя было проигрывать, было давление на ребят, но они справились. У нас хорошая команда, которая умеет играть.

Игра Билялова? Тимур играет очень хорошо, нас устраивает. Тут дело в нас, надо чуть больше забивать», - заявил Квартальнов.

Также специалист повторил свои слова по поводу отсутствия Даниса Зарипова на льду и сравнил вопросы журналистов в Балашихе и Казани.

«Тренерское решение, дали отдохнуть. Дальше не будете? У нас в Казани, когда такое говоришь, они дальше начинают», - рассказал Квартальнов.