Квартальнов об «Ак Барсе»: «В таких командах ты работаешь всегда под прицелом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке казанской команды к плей-офф Кубка Гагарина. В стартовом раунде «барсы» сыграют с омским «Авангардом» в серии до четырех побед.

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Напомним, что у наставника казанцев по итогам текущего сезона завершится контракт с «Ак Барсом». По словам Квартальнова, он привык работать под давлением.

«Работая в таких больших команда, всегда есть давление. Ты всегда под прицелом. Так будет в этом плей-офф и было в прошлогоднем. Ты выходит и работаешь, делаешь то, что считаешь нужным. Но мы понимаем, что все в Казани хотят выиграть. Я привык к этому давлению. Я с этим давлением справляюсь, но оно всегда есть в таких больших командах», — цитирует Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также специалист назвал основные аспекты, которые могут стать решающими в стартовой серии против омского «Авангарда».

«Ждет интересная серия. Мы знакомы с игрой "Авангарда". Нового, наверное, ничего не будет. Есть только такой момент, что игры плей-офф начнутся сразу после большого перерыва. Игры товарищеские сыграли, но это конечно не сравнится с матчами регулярного чемпионата. Конечно, и удача должна быть, и роль вратарей будет серьезная», — заявил Квартальнов.