Квартальнов о второй победе над «Авангардом»: «Упорная, тяжелая игра»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победную домашнюю встречу с «Авангардом» (2:1), назвав игру упорной и тяжелой.

«Упорная, тяжелая игра, здорово, что победили. Хороший второй гол забили, и в первом тоже Данис Зарипов отдал хорошую передачу. Мы знали, что будет нелегкий матч, ребята — молодцы», — подчеркнул наставник казанцев.

Квартальнов прояснил перспективы травмированных Пера Линдхольма и Николая Коваленко: «Линдхольм еще нескоро, даже после перерыва на сборные не выйдет. Коля, надеюсь, сыграет после перерыва».

Победу над «Авангардом» специалист счел следствием неудачного гостевого матча в Челябинске: «Это ответная реакция ребят после такого поражения. И Тимур Билялов здорово сыграл, это такой ответ. В прошлой игре после пары неудачных бросков мы его заменили, а сегодня он помог победить, держал нас в игре. Мы понимали, с кем мы играем, это очень серьезная команда. Любые победы дают психологическое преимущество — даже восстанавливаешься после них быстрее. Хотя сегодня грань была тонкая, можно было и свалиться».

Говоря о Данисе Зарипове, Квартальнов сказал, что тот работает по плану. «Он работает по плану, непросто находить в себе мотивацию и играть как он. Сегодня в ключевой момент он сделал такую хорошую передачу, конечно, этого от него ждешь, знаешь, что он может это сделать. Данис отдохнул, сейчас, надеюсь, продолжит играть — уже два матча подряд. Конечно, мы будем его использовать», — пояснил главный тренер.

А вот глупое удаление Дмитрия Юдина, боднувшего головой Никиту Сошникова, наставник не стал комментировать. «Этот момент мы еще не посмотрели, но там был другой очень важный момент — на Никите Дыняке. Если будете игру пересматривать, обратите внимание. С Димкой я еще не разговаривал, может быть, какие-то эмоции были», — уточнил Дмитрий Квартальнов.