Квартальнов о третьей победе над «Автомобилистом»: «Была хорошая и интересная игра»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги домашнего матча с «Автомобилистом» (5:4), не выказав особого восторга из-за результатов.

Квартальнов признал проблемы с игрой в меньшинстве: «Считаю, что была хорошая и интересная игра. Но мы два гола в меньшинстве пропустили, когда через нас проходили передачи, четверку разрывали — меньшинство не пошло сегодня. Проигрывали за шесть минут до конца, но нашелся Джордан Уил, который помог команде, у них вся линия играла очень здорово. Ребята — молодцы, все верили в победу и выиграли».

Тренер скептично отозвался о результативности своих подопечных: «В игре четыре на пять такие голы мы пропускали — в девятки, верхом. Диагональ в одну сторону, потом в другую — мы таких вещей стараемся избегать. Я могу понять, когда шайба попадает в конек, в шнурок, как мы забили сегодня. А такие голы мы не хотим получать, раньше таких вроде не было. А тут одно неправильное действие, и всё рушится».

В то же время Квартальнов оценил зрелищность встречи: «Конечно, для зрителей это шикарный матч, особенно приятно, когда дома так побеждаешь. Мы довольны тем, что забросили пять шайб, но столько голов пропускать не хотелось бы. Надо поработать».

Наставник по достоинству оценил покер Джордана Уила, первый с 2009 года: «Для Джордана это должно быть нормально, не очень часто так надо забивать, но мы его и брали для таких вещей. Чтобы игрок помогал команде, в нужные минуты проявлял себя, это всегда нужно. После поражений особенно, и когда мы проигрываем в третьем периоде за шесть минут до конца. Для нас это первый такой матч в большом отрезке, когда мы перевернули игру, а могли и упустить. Очень рад, что у нас нашелся такой игрок, но ему и партнеры помогали — этим мы очень довольны».

С другой стороны Квартальнов не стал критиковать Даниса Зарипова за два удаления, одно из которых было реализовано: «Никто не застрахован от этих вещей, я не думаю, что Данис хотел так сделать, но так получилось. Но мы два гола пропустили в большинстве, еще кто-то удалялся. Конечно, печально, надо убирать такие моменты, особенно в чужой зоне, но иногда такие вещи случаются».