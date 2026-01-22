Квартальнов о Терехове: «Он может играть в КХЛ»

Фото: ak-bars.ru

Агент нападающего «Ак Барса» Семена Терехова – Никита Квартальнов высказался о прогрессе своего подопечного и оценил его перспективы в КХЛ.

– В чём секрет прогресса Терехова?

– Здесь нет большого секрета – это работоспособность. Семён и до этого отличался трудолюбием, а в нынешнем сезоне стал работать ещё больше. И мы видим плоды этого труда – парень забил четыре гола в последних восьми матчах. Семён доказал свою профпригодность в ВХЛ, получил шанс в главной команде и зацепился за него.

Считаю, играет по делу и надеюсь, что так всё и будет продолжаться. Парень долго к этому шёл, хотел доказать самому себе и всем, что он может играть в КХЛ, причём в такой большой команде. Впереди плей-офф – лучшее время сезона, поэтому, дай Бог всё так и продолжится, главное – без травм и, конечно, на первый план выйдет характер, – ответил Квартальном Metaraitings.

В сезоне-2025/26 Семен Терехов провел 10 матчей за «Ак Барс» в КХЛ и набрал 6 (4+2) очков. В ВХЛ 23-летний форвард фактически набирает очко за игру. На его счету 33 (20+13) очка в 33 матчах.