Квартальнов о своих подопечных: «У меня ни с кем проблем нет»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на сегодняшней открытой тренировке прокомментировал игру и здоровье ряда своих игроков, опровергнув, в частности, наличие разногласий с капитаном команды Данисом Зариповым.

Упомянув травмированных Коваленко, Сафонова и Линдхольма, тренер не сумел сказать, когда они вернутся в строй. «Если честно, не могу сказать. Надеюсь, скоро, но сразу после перерыва они не выйдут. Это печально. Николай Коваленко — второй снайпер команды, Илья — и молодой игрок, и игрок основы, сейчас нам придется готовить мальчишку 2001 года рождения. Линдхольм давно не играет, это большая потеря — у нас мало иностранцев, а это опытный игрок. Он летал в Германию на операцию. Но всё хорошо, осталось только подождать какое-то время», — пояснил он.

Квартальнов также ясно дал понять, что у нет разногласий с капитаном команды Данисом Зариповым: «Мне тяжело комментировать информацию СМИ, у меня ни с кем проблем нет. Данис работает в обычном режиме с командой, готов играть, не пропускает ни одной тренировки, работает. Всё в штатном режиме».

Комментируя неважную статистику Никиты Лямкина, Квартальнов констатировал, что и у других игроков она немногим лучше: «Согласен, есть статистика, которая говорит сама за себя. Не только у Лямкина, у нас у многих статистика не очень. Играют те люди, которые, по мнению тренерского штаба, сейчас сильнее, могут принести пользу команде. Никита готовится, надеюсь, что сыграет в ближайших матчах».

«Нам есть в чем добавлять. Практически все линии должны играть лучше, надо подумать, переосмыслить. Понятно, что был тяжелый отрезок, но ребята готовы к таким нагрузкам. Надо двигаться вперед, развиваться», — подчеркнул он в связи с этим.

Говоря о самом бросающем игроке команды — защитнике Стивене Кэмпфере, тренер признал, что многие нападающие должны брать пример с защитника-легионера: «Да-да, ему говорим бросать, а другим — не надо (с улыбкой). Да, есть много моментов, которые следует улучшать. Хотелось бы больше агрессии на ворота, голов от нападающих. Зерно в вашем вопросе есть. Будь я нападающим „Ак Барса“, меня бы этот вопрос задел. Если ты нападающий, то надо нападать, создавать, угрожать, бросать».

Отвечая на вопрос о Данииле Тарасове, лишь в ноябре забросившем первую шайбу, наставник признал проблемы с адаптацией: «Если вы посмотрите на его последние игры, то их тройка хорошо взаимодействовала. Сначала там играл Дима Воронков, потом он отбывал дисквалификацию, но в последних матчах их тройка забивала много голов. Согласен, что ему было тяжело перестроиться, но притирка прошла, думаю, он будет добавлять, играть лучше».

Наконец, Квартальнов не подтвердил трансфер защитника Войнова: «Летит в Казань уже? Не знаю, не слышал».