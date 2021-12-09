Квартальнов о новом помощнике: Пелино поможет нам наладить игру в большинстве

Приглашение в «Ак Барс» канадского специалиста Майкла Пелино — это совместное решение. Опыт и знания тренера помогут улучшить игру команды, в том числе при игре в неравных составах и других компонентах. Таким мнением с клубной пресс-службой поделился главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

«Приглашение Майка Пелино — наше совместное решение. Мы хорошо понимаем, что нам нужно улучшить в своей игре, и уверены, что знания и опыт Пелино помогут команде в организации игры, атаке и большинстве», — объяснил специалист.

Он рассказал, что Пелино уже начал работу с командой, однако пока только в дистанционном формате.

«Майк отличается хорошими человеческими и профессиональными качествами, мы хотели пригласить его в свой штаб еще раньше, но тогда в силу разных обстоятельств сделать этого не удалось», — заметил Квартальнов.