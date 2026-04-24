Квартальнов о серии «Ак Барса» с «Металлургом»: «Будем надеяться, что они выиграют»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил шансы на победу казанского «Ак Барса» в полуфинальной серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга», а также признался, что его очень задело поражение от татарстанской команды в четвертьфинале розыгрыша.

– Как оцените возможности «Ак Барса» в этом плей-офф?

– Вперёд, у них есть шанс. Хорошая команда, центральная ось сумасшедшая. Они в хорошей форме, здоровье есть. Где-то нам этого не хватило. Они разберутся. Будем надеяться, что они выиграют. Потому что нас обыграли, – ответил Квартальнов «Чемпионату».

Наставник минчан отметил, что после победы над московским «Динамо» в стартовом раунде перед серией с «Ак Барсом» пресса давала большие шансы в пользу его подопечных. По мнению Дмитрия Квартальнова, третья игра в серии с казанцами была самой важной, но тогда его команда проявила бесхарактерность.

«Но в ответе всегда главный тренер. Значит, я не смог убедить, настроить, чтобы они сыграли плотно, дерзко. Меня очень сильно задело, что нас обыграли и избили. Не ставлю никогда хоккеистов отдельно от себя», – добавил Квартальнов.

Минское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде от «Ак Барса» со счетом 4-0 в серии и завершило свои выступления в плей-офф сезона 2025/26.

«Ак Барс» в рамках полуфинала плей-офф сыграет с «Металлургом». Серия стартует 25 апреля в Магнитогорске. Начало – 14:00 мск.