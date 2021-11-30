Квартальнов о поражении в Москве: Бездарно провели концовку, вопросы есть ко многим

В матче против московского «Динамо» «Ак Барс» значительно уступал сопернику в борьбе и по вбрасываниям. Это сделало поражение (1:4) вполне логичным и ожидаемым, заявил на послематчевой конференции главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

«Ак Барс» не с лучшей стороны показал себя и при игре в неравных составах. «Не смогли сделать маленькие вещи, которые должны были делать. Имели все-таки шанс вытянуть игру в концовке, но 6 на 3 бездарно провели, надо было двигать шайбу и бросать по воротам. К сожалению, не получилось», — отметил специалист.

Наставник полагает, что всем его подопечным стоит поработать над своей игрой, в том числе над борьбой один в один, «вопросы есть ко многим». Не стал он обсуждать и решение судей о незасчитанной шайбе Пера Линдхольма.

«Хоккей подразумевает игру один в один, борьбу, мы в этом компоненте уступили. Можно что угодно рисовать, но тяжело, если проигрывать борьбу. Этот момент нас разочаровывает, и вбрасывания тоже борьба, а мы их проиграли вчистую», — заявил он.

В заключение он поделился мнением по поводу предстоящего матча с «Авангардом», который планируется провести в ОАЭ.

«Такой матч — это здорово, мы подчиняемся решению лиги. Я бы этого не хотел, честно говоря, но это личное мнение. Потому что по логистике получается перелет на шесть часов, а лететь туда-обратно по ходу чемпионата как до Красноярска. Лига поставила задачу — мы выполняем, будет непросто, но обеим командам. <...> Но смысл имеет, поскольку там выставка всемирная выставка, мы представляем страну», — заключил главный тренер «Ак Барса».