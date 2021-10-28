Квартальнов о поражении в Магнитогорске: «„Магнитка“ здорово обороняется»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции выездное поражение от «Металлурга» (1:3), признав уральцев неудобным соперником.

Ключевым, по мнению тренера, стал второй период. «Для нас второй период сложился неудачно, мы его проиграли и не смогли перевернуть игру в третьем периоде. Второй период сыграли не очень хорошо, не как планировали, поэтому проиграли», — констатировал он.

При этом Квартальнов признал, что команде необходимо усиление: «Как в фильме: „Ищем, ищем“. Конечно, мы пытаемся найти, пытаемся».

Наставник казанцев согласился, что «Металлург» стал неудобным соперником: «Пока неудобный — три поражения. Мало забиваем, в этом причина».

Неудачную концовку Квартальнов объяснил принятием рискованного решения: «Мы рисковали. Можно гадать, Кирилл Петров не попал по шайбе, когда были пустые ворота. Попади он, мы бы сейчас по-другому говорили. А потом шайбу вывели из зоны, добавить уже нечего».

Объясняя, как за три матча из восьми шайб «Металлурга» пять казанцы пропустили во вторых периодах, специалист связал это явление с дальней скамейкой. «Да, конечно, мы предупреждали об этом. На пересменке пропустили второй гол, нужно было не терять шайбу тогда или просто не поменяться, остаться, чтобы такого момента не было. Ребята не сработали», — сказал он.

Всего три гола «Ак Барса» за три матча с «Магниткой» Квартальнов объяснил хорошей обороной уральцев. «Во втором периоде соперник играл острее, они зашли в зону. Мы ребят направляли, потому что они премьерствовали, а игроки „Металлурга“ лупили по воротам, бросали, делали простые вещи, они нужные и сработали сегодня. И немножко дело было в пересменках, потому что во втором периоде соперник точно был агрессивнее на воротах, а мы нет. „Магнитка“ здорово обороняется, нам нужно подумать еще, найти ключи», — резюмировал главный тренер казанцев.