Квартальнов: «Трактор» победил, сыграв на наших ошибках

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов на после поражения в Челябинске от «Трактора» (0:5). Наставник рассказал о спорной первой шайбе, забитой челябинцами, и прокомментировал вопрос о наличии кризиса в команде, держащейся на четвертой строчке Восточной конференции.

Специалист отметил, что провальное начало матча — 0:2 в течение первых минут — привело к множеству тактических ошибок.

«Вроде бы потом играли, но нужно было терпеливо в некоторых моментах действовать. Получили три гола после выходов 1:0, где-то тактически неправильно сработали. Потом нас уже захлестнуло, мы пошли ва-банк, но „Трактор“ — хорошая команда, которая сыграла по счету на наших ошибках и победила», — заметил он.

Квартальнов подчеркнул, что не будет критиковать вратарей «Ак Барса» за пять пропущенных шайб. «Если посмотреть на голевые моменты, коэффициент реализации у „Трактора“ будет сумасшедшим, просто сумасшедшим. А если взять наши моменты, коэффициент катастрофический. Эмиль Гарипов и вся оборона соперника сыграли неплохо», — заметил он.

По словам тренера, говорить о наличии кризиса в игре «Ак Барса» рано, сейчас важно посмотреть, какие выводы после сухого поражения сделает команда, как проведет следующую игру. «И тогда будем думать — есть кризис или нет», — добавил Квартальнов.

В заключение он отметил, что ситуация с первым голом «Трактора» до сих пор неясна, несмотря на видеопросмотр и последующие обсуждения.

«Мы спросим еще раз, почему контакт был, а решения отменить гол не было. Честно говоря, я понять не могу. Судья Роман Гофман мне сказал, что контакт игрока с нашим вратарем был. А потом шайба отлетела игроку на дальней штанге. Гола-то не было как такового в контакте, но сам контакт был», — подчеркнул наставник «Ак Барса».