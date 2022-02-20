Квартальнов о поражении от «Сибири»: «Возможно, сказался недонастрой»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции подвел итоги контрольного матча с «Сибирью» (2:3).

Специалист посетовал на потери. «Возможно, сказался недонастрой. Радует, что два гола в большинстве забили, а так — «Сибирь» и посвежее выглядела, и борьба нами была проиграна. Очень много потерь, этот момент нас сбивал, не было целостности что ли какой-то. Когда не идет, нужно бороться с собой, а этого не было», — констатировал он.

Голы, пропущенные в начале первого периода и его конце, тренер назвал подарками сопернику. «Мы указали игрокам на это, не в первый раз мы в первой смене пропускаем гол. Это только вопрос концентрации, если брать следующую смену этого же звена, игрок соперника опять остался один. <…> Если соперник выцарапал, заработал победу, это одно, но у нас была вальяжность. <…> Соперники должны делать какие-то усилия, чтобы голы забивать, а мы сделали много подарков», — подчеркнул Квартальнов.

Наставник казанцев также похвалил канадского форварда Эрика Фера за старание. «Он сегодня забил и в прошлой игре забил, а у нас есть люди, у которых ни голов, ни передач. Наверное, что-то Фер приносит команде для победы, но сегодня не получилось. Он старается, выбирает хорошую позицию, но мы еще выбираем, с кем он начнет играть в плей-офф. Сегодня начинал с ним в звене Кирилл Панюков, потом мы Кирилла Петрова туда поставили, пока мы в поиске», — пояснил он.

Игру Никиты Лямкина Квартальнов не стал комментировать. Но все-таки заметил: «Если что-то не получается, то не у одного Никиты, у нас команда, целостности не было у команды».

Назвав финал хоккейного турнира Олимпийских игр, тренер отметил, что сборников команды «Ак Барс» ждет завтра, сказал тренер. «Иностранные игроки приезжают в Казань завтра вечером, наши парни или с ними, или на утро уже. Кому-то отдадим отдохнуть, кто-то уже наотдыхался, это подмога нам, но нужно смотреть на состояние игроков. Есть те, кто закончил играть 16 февраля, почти неделя прошла. Посмотрим на них и начнем работать», — сказал он.

Комментируя свою реплику после удаления Артема Галимова, Дмитрий Квартальнов напомнил, что оно было спровоцировано ударом в голову. «Был удар в голову. Не знаю, хотел это делать игрок „Сибири“ или нет, но в таких играх надо уважать соперника. Перед плей-офф каждый игрок на счету. Наверное, не хотел травмировать, но нужно быть повнимательнее. Мы своих ребят призывали провести матч без травм», — заключил он.