Квартальнов о поражении «Ак Барса» от Сибири»: У нас все было блекло

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнее поражение от «Сибири» (0:2), посетовав на результативность.

Квартальнов выразил сомнение в первом голе гостей: «Ноль голов, даже и сказать нечего. Единственный момент — при удалении 5 на 3 было удаление или не было, не знаю. Может быть, если бы его не было, мы бы на ноль и дотянули бы. Шайба вылетела с отскока, но четыре судьи не увидели. Наверное, это был ключевой момент, но это нас не оправдывает, нужно было забивать. А у нас все было блекло, не очень».

По мнению наставника, с «Сибирью» тяжело играть: «Мы и в прошлом году „Сибири“ проиграли, они тяжело играют, закрыто. Мы не нашли ключи, не хватило энергии. Лавка „мертвая“ была, мы бросали, но подбора, трафика под воротами, нахальства не было».

Тренер остался доволен игрой Джордана Уила на фланге: «Они с Димой Воронковым много играли, забивали важные голы, их звено хорошо играло. И Петров забивал, и Воронков — мы вернули хорошее сочетание».

Квартальнов сослался на кадровые проблемы: «Мы живем в такое время — вот Дмитрий Кагарлицкий должен был играть сегодня, но не смог. Очень тяжело загадывать наперед пока. Мы же не планировали, что Кагарлицкий не сыграет, так и здесь — Воронкова дисквалифицировали на прошлый матч».

Квартальнов не стал комментировать игру Артура Бровкина, заменившего Кагарлицкого в первом звене: «Ноль голов мы забили сегодня, никто никого не смог заменить. Вы считаете, звено сегодня здорово играло? Ко многим были вопросы сегодня, у нас к нападению вопросы. Мы очень мало забиваем, но по крайней мере дома мы должны забивать, а это надо захотеть. Нужно пойти вперед, заслужить шайбу».

По мнению Квартальтнова, молодежь играет неровно и нет стабильности: «У нас осталась последняя перед перерывом игра, была тяжелая нагрузка — за два месяца сыграли 28 матчей. Молодежь играет неровно, они хотят, отдаются игре, но нужно терпеть. Нет стабильности, есть и травмированные ребята, и пару иностранцев хотелось бы тоже иметь для выбора. Есть определенные проблемы с составом, но понятно, что нужно забивать, нужно, чтобы работало большинство. Нет Кагарлицкого, нет Зарипова — и без мастерства, без паса даже голом не пахнет. Это настораживает, но мы понимаем, откуда это. Были бы чуть посвежее — было бы по-другому, но все в одинаковых условиях».

Тренер признал проблемы в тактике: «С характером у ребят все нормально. Я всегда говорю — мириться со своим состоянием нельзя, я понимаю, что тяжело. Но „Сибирь“ была позаряженнее сегодня, а мы нет».