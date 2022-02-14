Квартальнов о поражении от «Северстали»: Проиграли, немножко этим разочарованы

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в матче домашнего «Турнира на паузе» от череповецкой «Северстали» (3:4 ОТ).

Квартальнов отметил неважную реализацию, игру в меньшинстве.

«Проиграли, немножко этим разочарованы. Одно звено забило, но нам надо всё-таки побольше забивающих ребят. В меньшинстве снова пропустили и в овертайме проиграли, как в последнем матче против «Северстали» в регулярном чемпионате», – рассказал он.

Тренер отметил, что казанцы были «немножко инертные». Сегодняшная игра, по мнению Квартальнова хуже, чем первая, по содержанию.

«Мы немножко инертные были, поэтому мне тяжело что-то ответить конкретно по игрокам. Хотя у звена Галимова много полезных действий было, в большинстве тоже. Но весь матч чего-то не хватало, энергии или концентрации», – резюмировал он, отметив, что его команде не хватает «зажигательности, скоростей, борьбы».