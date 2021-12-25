Квартальнов о вратаре «Ак Барса» Билялове: «Зачем ему отдых? 40 минут в сборной сыграл»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчей пресс-конференции пр окомментировал домашнее поражение от череповецкой «Северстали» ( 3:4 ОТ ), рассказал о причинах замены вратаря и оценил дебют канадского защитника Марка Барберио.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Квартальнов признал, что хозяева неудачно стартовали в матче. «Плохое начало игры – «минус 2» сразу. Потом вернулись в игру, чётко играли, неплохо действовали. Но в овертайме не забили, и при первом же броске пропустили. Кто скажет, что хочет проигрывать по ходу матча? Нужно было правильно сыграть, не пропустить. Мы понимали, что «Северсталь» ранее проиграла много матчей, будет играть агрессивно, всегда двигать шайбу вперёд. Но у нас не получилось, мы начали играть со второго периода, а нужно уважать любого соперника, работать с самого начала», – приводит слова Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Вспоминая шайбы, заброшенные казанцами, но не засчитанные судьями, Квартальнов не стал спорить с решением рефери. « Было. Спокойно отнеслись, судьи же смотрели – что тут сказать. Забили, видимо, выиграли, но в зачёт это не пойдёт».

Объясняя замену вратаря Тимура Билялова после двух пропущенных шайб, тренер назвал решение четким. « Зачем ему отдых? Он в сборной сыграл только 40 минут, должен был быть готов. Где-то не получилось, но ничего, готовимся дальше», – заявил Квартальнов.