Квартальнов о поражении от «Салавата Юлаева»: Соперник оказался изворотливее

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (2:4), признав, что сгубило хозяев меньшинство.

Квартальнов посетовал, что в меньшинстве хозяева сыграли неправильно: «Интересная была игра. К сожалению, мы пропустили три гола в меньшинстве — немножко неправильно сыграли. Не могу сказать, что нас порвали, но сыграли неправильно, хотели по-другому действовать. Вернулись в игру, но в конце чуть-чуть не повезло, хотя „чуть-чуть“ — слово не для профессионального спорта. Я всё равно поблагодарил команду за игру, все старались, отдавались игре, как могли. Но не получилось сегодня, меньшинство наше не сработало».

Тренер отдал должное сопернику: «Соперник оказался изворотливее. Немножко неправильно сыграли на входе в зону, на линии броска. Где нам не хватило, они добивали, мы пытались разыграть до последнего, а у соперника это удачнее получилось».

Комментируя удаление Артема Галимова, поехавшего заступаться за Дмитрия Воронкова, Квартальнов не стал критиковать своего подопечного: «Думаю, таких моментов очень много бывает. Но раз судьи решили, то решили. Я согласен, что в том моменте напрашивался только штраф команды соперника».

Тренер не стал уточнять состояние травмированного Дмитрия Воронкова: «Воронков в больнице, он был в сознании, пока новой информации мы не получали».

Наставник на вопрос о статусе своего сына Александра Квартальнова, сказал, что кадровые проблемы в команде есть: «Есть несколько ребят, которые могут сыграть. Сейчас мы оставили в команде Квартальнова, потому что он был с командой и знал какие-то вещи по игре. К сожалению, у нас в последнее время много травм, и вырывать на одну игру парня из ВХЛ и МХЛ — это риск. Оставалась последняя игра перед перерывом, и „Барс“ тоже готовился, завтра у них игра. Приняли такое решение, но ребята будут ратироваться, это факт».

Комментируя командировку защитника Марка Янчевского в «Нефтяник», Квартальнов пояснил ее игровой практикой: «Нужна практика игровая. И та же ситуация с Дмитрием Кателевским, а мы хотим, чтобы в следующем году он как лимитчик был основным игроком команды. Поэтому играет с мужиками в Высшей лиге, вот этот момент очень важен. Марк также пока не попадал в состав, а ему нужна практика. У нас сейчас перерыв, он как раз сыграет там 3-4 матча».

Тренер признался, что ему нужны еще два легионера: «Я бы хотел даже двоих легионеров, чтобы у нас было шесть легионеров — и нападающий, и защитник. Многие команды пойдут с шестью иностранцами, потому что и травматизм, и пандемию не отменяли».

Говоря о большинстве, Квартальнов не стал связывать его оживление с новым сволим помощником Майком Пелино: «Мы с Майком пока на телефоне, но обсуждать какие-то нюансы, моменты и схемы так будет неправильно. Приедет — начнем работу, пока просто обсуждаем, кто может сыграть, выйти. Когда приедет, сказать не могу, не думаю, что к началу игр после перерыва, хотя надеюсь на это».

Наставник рассказал о перспективах травмированных: «Коля Коваленко точно будет, он был готов и сейчас, но мы его попридержали. Хотя он нам нужен. По поводу Михаила Глухова и Александра Бурмистрова пока сказать не могу, Никита Дыняк ближе всего к выходу. Подъедет Марк Барберио, если получится, еще один иностранец приедет. Хочется оптимальным составом провести несколько игр, тогда и в большинстве другие люди смогут появиться. Есть задумки».

Наконец, Квартальнов рассказал, чем команда будет заниматься в перерыве чемпионата КХЛ: «Пара дней выходных, а потом начнем работу. Димка Воронков в сборную, наверное, уже не поедет, но Артем Галивом и Тимур Билялов уезжают, и Джордан Уил сыграет за сборную Канады. Но будем готовиться остальной командой».