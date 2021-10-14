Квартальнов о поражении от «Магнитки»: Наверное, нам не хватило эмоций

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в гостях от «Металлурга» (1:2).

«Проиграли, в третьем периоде пропустили гол в первой смене и снова не забили — всего один гол. Мы имели шансы, и „Металлург“ имел. Наверное, нам не хватило эмоций», — резюмировал Квартальнов.

Наставник пояснил, что Игорь Бобков появился в воротах госте по плану: «По плану был Бобков, и я думаю, что он неплохо сыграл. Может быть, во второй шайбе он мог посмотреть, он высокий. Но Игорь в очень многих моментах помог, держал в игре — были выходы 1 в 0. Думаю, Бобков провел хороший матч».

Оценивая игру Джордана Уила, Квартальнов сказал, что тот еще не набрал форму: «Многим надо добавлять, и ему тоже. Он пока не пришел в свои полные кондиции, потому что долго болел».

Наставник защитил Дмитрия Воронков, не согласившись, что тот уклонился от шайбы: «Дима не тот парень, который будет уклоняться от шайбы. Он чуть-чуть неправильно сыграл, надо было не оставаться с игроком, а немного выдвинуться, выставить клюшку вперед. Может быть, этого броска бы не было, но случилась череда ошибок, и это нормальное явление».

Объединение Даниса Зарипова в одном звене с молодыми Ильей Сафоновым и Дмитрием Воронковым Квартальнов считает логичным: «Здесь все логично — у двоих молодых парней много энергии, это нужно нашей команде. Согласен, Данис чуть-чуть медленнее, он тут мозг, они договариваются и создают неплохие моменты на вбрасываниях, например. И в прошлой, и в предыдущей игре у них были голы, мы довольны этим».

Наставник признал, третьи периоды стали проблемой для его команды: «Это статистика, но каждый матч разный. Мы проиграли два раза Магнитогорску — хорошей команде, согласен, что нам надо найти решения, скоро снова играть против них. В Уфе проиграли период, да, но там было немножко другое. Тенденцию третьих периодов мы вроде бы перевернули, но она снова вернулась — мы понимаем это и будем работать».