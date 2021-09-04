Квартальнов о поражении от «Куньлуня»: Обороняться нужно уметь, не умеешь – жди подарка

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнее поражение от «Куньлуня» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, признав потерю концентрации своими подопечными.

«Тут многого не скажешь. После 3:0 стали играть все на атаку, забыли про оборону. Стали пропускать ненужные контратаки. В третьем периоде не смогли переломить игру. В общем, как-то так», — резюмировал Квартальнов.

Одной из причин поражения наставник назвал увлечение атакой: «А какие эмоции? Чемпионат только начался, куда делись эмоции? Думаю, тут немного дело в другом — стали заниматься на тем, чем надо. Стали играть только на атаку, видимо, набрать себе очки хотели. Но в составе соперника дураков нет — не позволили нам это сделать. Очень много академией занимались, особенно наша первая линия. А переломить такую игру — это удел не каждого».

Также Квартальнов констатировал недонастрой своей команды. «Думаю, дело немного в другом. Дело в настрое. Где-то нам нужно было сыграть по плану, а не только в атаку. Обороняться тоже нужно уметь, а если не умеешь — жди подарка. Это сегодня и произошло», — сказал тренер.