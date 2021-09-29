Квартальнов о поражении от «Йокерита»: «Ребята здорово играли, но немножко не дотерпели»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал гостевое поражение от «Йокерита» (3:4 ОТ), признав ошибку в овертайме.

«Получился хороший третий период, мы выиграли его, уступая в две шайбы. Ничего не говорили, просто работали. Да, в третьем периоде мы хорошо сыграли — 17:2 по броскам. Ребята здорово играли, сражались, но немножко не дотерпели. В конце сделали небольшую ошибку, получили буллит, соперник забил — всё просто», — подвел итоги встречи Квартальнов.

О том, что местные санитарные власти не допустили до игры шестерых игроков «Ак Барса», его наставник узнал в день матча. «Утром узнали. Мы поэтому не проводили раскатку — ждали решения. С нашей стороны была велика вероятность пропустить этот матч», — констатировал он.

Квартальнов также рассказал, как форварда Дмитрия Кателевского записали вторым вратарем. «Решили выбрать Кателевского», — лаконично пояснил он.

Отдельно специалист остановился на решении выйти на матч. «У нас были какие-то шансы? Я на эту тему даже разговаривать не хотел бы, вообще. Даже ничего говорить не хочу ничего, тошнит от этого», — резюмировал Дмитрий Квартальнов.