Квартальнов о поражении от «Динамо»: Мы дали сопернику вернуться в игру

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение в овертайме от московского «Динамо» (4:5 ОТ), оценил игру центральных форвардов и рассказал о причине отсутствия в составе Александра Бурмистрова.

Квартальнов посетовал на провал во втором периоде.

«Мы слабо сыграли второй период, проиграли его, хотя обычно они у нас хорошие. Подумаем – надо разобраться, в чём дело. В концовке наудалялись, дали сопернику шанс. Вроде бы и забили четыре гола, но с такой командой как "Динамо" надо всё-таки поменьше пропускать».

Отсутствие Александра Бурмистрова наставник объяснил ротацией.

«Он работает, всё хорошо – мы ротируем состав».

Оценивая игру центральных нападающих «Ак Барса», Квартальнов отметил их молодость.

«Центральная ось очень важная в команде, у нас довольно молодая, ребята играют с перепадами – это нормально. Ребята стараются, играют против сильных команд, я не могу сказать, что они что-то проваливают. Они растут и будут сильнее, не думаю, что для нас это какая-то большая проблема».

Возвращаясь к провалу во втором периоде, тренер признал давление гостей.

«Мы дали сопернику воздух и инициативу, пропустили гол в самом начале периода. "Динамо" здорово стало играть в давление, доставляло массу неприятностей нашей обороне. Мы были не готовы, "Динамо" очень сильно прибавило во втором периоде, а мы его плохо провели».

Говоря о большинстве, Квартальнов не скрыл радости от его реализации в конце третьего периода.

«Здорово, что забили всё-таки в большинстве. Но, конечно, забивай – будет всё по-другому. Видно, что-то произошло во втором периоде, мы не сконцентрировались, надо было подбирать игру в этом моменте».

Комментируя игру Артёма Лукоянова, наставник отметил его боевитость.

«Он очень хорошо провёл матч, один из тех, кто "зажигал" в матче. Артём был капитаном команды сегодня и показал своим примером, что делать. Лукоянов не только против "Динамо" так играет, это его стиль. Он здорово работает, сегодня его звено и гол забило. Его тройка сегодня и гол хороший забила».

Квартальнов признал важность игры для игроков, поигравших в обеих командах.

«Лучше у ребят спросить, но реваншистские настроения в таких случаях всегда есть. Все хотят победить, кто-то хочет что-то доказать, это нормально».

Наставник констатировал череду ошибок хозяев.

«Идёт череда ошибок. Мы провели 3:1 в таком матче, нам не свойственно упускать преимущество, обычно доигрываем. Надо отдать должное "Динамо", но и мы чуть расслабились. Мы вернулись в игру, справились, но этот гол в овертайме всё-таки…»

Вратарей Квартальнов критиковать не стал.

«Вратари сыграли хорошо и вытаскивали шайбы. Согласен, что в каких-то моментах он (Билялов) мог лучше сыграть, но в матче с такой хорошей командой мы все не должны пропускать пять шайб. Это много для нас, мы не должны допускать такие качели. Понятно, что во всех линиях не доработали, конечно, всё складывается из ошибок. Но мы дали "Динамо" вернуться в игру, а соперник этим воспользовался».