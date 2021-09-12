Квартальнов о поражении «Ак Барса» в Минске: «Мы вели в счете до первой ошибки»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Минске от «Динамо» (2:5), посетовав на обилие ошибок.

«Инициативу перехватили минчане. Они создали много моментов, сколько было — столько и забили. Мы вели в счете до первой ошибки, можно было доиграть, но не получилось. Будем готовиться дальше. Мы хотели иначе сыграть в атаке. Во втором периоде переломили ход игры, повели в счете. Можно было сыграть по счету. Но нужно было дотерпеть без Кэмпфера. Случился второй гол, и игра немного сломалась. Не могу сказать, что мы развалились. Забили практически все свои моменты, но отдали инициативу, не перевели игру в зону соперника», — сказал Квартальнов.

Квартальнов признал, что удаление Кэмпфера до конца матча отразилось на игре: «Да. Мы играли потом в пять защитников, Михаил Глухов ушел в оборону. Нужно было где-то помочь защитникам, но нападающие не смогли этого сделать. Нам всем надо подумать. Тренерам, игрокам, всем-всем. Добавить во всех линиях. Нужно понимать всю сложность ситуации».

Большое количество ошибок в защите наставник объяснил усталостью. «Вообще игра состоит из ошибок. Не могу сказать, что их было очень много. В конце оборона чуть „поднаелась“, и были допущены ошибки. Надо работать, исправлять это дело», — отметил он.

Квартальнов отметил хорошую реализацию моментов «Динамо» в третьем периоде — пять бросков, четыре гола. «Могу только повторить то, что сказал ранее. Да, „Динамо“ немного поднадовило, мы отдали инициативу. До второго гола мы контролировали игру. Пять бросков и четыре гола. Нам всем надо подумать. И нападающим, и защитникам, и вратарям».

Персонально Квартальнов сказал про Никиту Лямкина и Джордана Уила. «Нам всем надо добавлять. Лямкину, любому хоккеисту у нас надо добавлять, кого ни возьми. Я сказал, что команда играет слабо. Легионеры, россияне — все играют слабо. Всем надо добавлять», — заключил он.