Квартальнов о поражении «Ак Барса»: «И сказать нечего - так безвольно не должны играть»

Главный тренер «Ак Барса» назвал причины выездного поражения (2:4) в матче с аутсайдером Восточной конференции КХЛ - «Адмиралом» во Владивостоке. Казанцы сегодня прервали победную серию, которая составляла 4 игры подряд.

«Что сказать? И сказать нечего. Во всех линиях сыграли слабо и не заслужили сегодня победы. Будем разбираться, что-то предпринимать. Все-таки, так безвольно не должны играть. Каждый должен покопаться в себе: если ты нападающий, то должен создавать моменты. Защитники должны не пропускать, играть, как мы договаривались, а вратарь — ловить шайбы. Каждому нужно добавлять. А насчет графика игр, то он для всех команд един», - цитирует Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также специалист высказался о длительной серии голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова без замен. Отметим, что сегодня вратарь пропустил две шайбы со средней дистанции в эпизодах со вторым и третьим голами «Адмирала».

«Вы прошлую игру смотрели, сколько Тимур (Билялов) отразил бросков? Если парню за 50 лет, то он, наверное, подустал бы. Я считаю, что он в комфортном режиме работал и не устал. Здесь проблема не в этом. Почему нельзя было дать сыграть Ахтямову? Хорошо, мы подумаем. Спасибо, что напомнили», - заявил Квартальнов.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет 11 января в Санкт-Петербурге против питерского СКА. Начало игры в 19:30.