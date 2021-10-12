Квартальнов о победе в Уфе: «Хотел дубину взять, но не получилось» 

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в Уфе, отметив хорошую игру голкипера Билялова. Подопечных тренер назвал молодцами.

«Была интересная игра, в первом периоде выдержали натиск — Уфа играла в нашей зоне, нам приходилось непросто, и Тимур на последнем рубеже здорово работал. Пооборонялись, неплохо провели два периода, но, к сожалению, 2:0 за восемь минут всё перевернули — получили удаление и такой гол. Хорошо, что после двух голов мы не свалились, а продолжили играть, были шансы и забить, и пропустить. Слова благодарности ребятам, они молодцы», — заметил специалист.

Квартальнов не стал упрекать команду за две пропущенные шайбы в конце третьего периода. «Хотел дубину взять, но не получилось, да. Хотелось успокоить ребят — идет матч с большой командой, мы его контролировали, но после удалений игра перевернулась. Нужно было просто-напросто успокоить ребят, чтобы они услышали нас. В принципе после двух голов мы нормально выглядели, в хороших командах так и должно быть — должны держать уровень. Было удаление, и мы нормально играли меньшинство. Немножко неправильно сыграли в конце, но и шайба была не с розыгрыша. „Салават“ всё равно забил хороший гол, а потом мы не дотерпели — был траффик, Уфа пошла ва-банк. Здорово, что не свалились совсем и довели игру до овертайма, а на буллитах нам уже повезло», — подчеркнул он.

Говоря о Данисе Зарипове, наставник похвалили ветерана за работу с молодежью. «Он хорошо играет с молодыми ребятами, сегодня была пара неплохих моментов. В большинстве мы его используем по-другому — под воротами. Но он здорово выступил и поддержал молодых ребят, Димка Воронков забил сегодня, в прошлом матче Данис сам забросил. Здорово, что звено стало играть результативно», — пояснил тренер.

Квартальнов признался, что казанцы планировали играть от обороны. «Наверное, отчасти есть логика в этих словах. Планировали так сыграть, но надо отдать должное Уфе — они мощно начали. Но мы хорошо сыграли и не пропустили, это важная вещь», — констатировал наставник «Ак Барса».