Квартальнов о победе в Риге: Хорошее начало, повели в первом периоде 3:0

В матче против рижского «Динамо» «Ак Барс» играл по счету. Оторвавшись в первом периоде до 3:0, казанцы довели игру до победного конца, заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов.

«Хорошее начало, повели в первом периоде 3:0, а дальше сыграли по счету. Ребята — молодцы. Да, пропустили гол в конце, но там было хорошее исполнение у игрока „Динамо“», — заметил он.

Тем не менее американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер считает, что в финале казанский клуб несколько упустил инициативу: «Получился хороший матч, но нам нужно научиться давить до конца в таких играх».

Говоря о предстоящем матче в Нижнем Новгороде, хоккеист подчеркнул, что казанцам играть в свой хоккей: «Когда едешь на выезд, всегда ставишь себе такую цель. Пока взяли 4 из 4, но впереди соперник, с которым важно сыграть в свой хоккей. „Торпедо“ любит игру посвободнее, комбинировать на свободном пространстве, поэтому нам нужно сыграть очень собранно и строго, чтобы взять очки».