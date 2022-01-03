Квартальнов: «Можем играть в любой хоккей, пусть он будет драчливый, какой угодно»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Новосибирске над «Сибирью» (6:2).

«После такой игры только положительные эмоции. Третий период был хороший, мы сразу голы забили, чуть-чуть не разобрались с двумя голами в меньшинстве, они такие корявенькие были, но любые шайбы могут зайти. Нужно было нам поработать в тех моментах. Очень хорошо, что забили шесть голов "Сибири", эта команда мало пропускает», – сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

Также специалист прокомментировал свой 800-й матч на посту тренера в КХЛ. «Важно, что выиграли, это самое главное. Сотрудники клуба меня предупредили об этом перед игрой, но за этими вещами тяжело следить – матчей очень много. Здорово, что 800, отлично, но здорово, что победили и именно так победили», – заявил Квартальнов.

Квартальнов напомнил, что его команда всегда готова к силовому и агрессивному хоккею: «Мы можем играть в любой хоккей, пусть он будет драчливый, какой угодно, мы готовы ко всем поворотам событий. У нас есть люди, которые могут сыграть и жестко, и жестоко. Мы хотели сыграть по-другому, но "Сибирь" начала делать такие вещи, значит, будем играть так».

Тренер признал, что январское расписание у команды очень тяжелое: «Расписание мы знали давно. Последний матч в Казани мы провели перед Новым годом, а в следующий раз сыграем через два месяца. Понимали, что график такой, должны были быть соревнования в «Татнефть Арене». Мы ни одного матча дома не проведем в январе, это тяжелое расписание. Нам еще уплотнили график – проведем пять игр через день. Но ничего, это календарь, мы к нему готовили команду».