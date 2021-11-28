Тренер «Ак Барса» о победе в Нижнекамске: Два периода игра у нас как-то не получалась

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу в Нижнекамске над «Нефтехимиком» по буллитам (3:2) и объяснил причины неудачного старта в первом периоде.

Тренер признал, что два первые периода игра у гостей не шла: «Третий период для нас сложился очень хорошо, на выезде с 0:2 ушли на 2:2. А в серии буллитов – кому повезет. Сегодня повезло нам. Два периода игра у нас как-то не получалась. Нижнекамск забил, когда нас там было четверо – такие голы с пятака надо убирать. Думаю, фортуна отблагодарила тех, кто работает. Мы стали работать – получили вознаграждение».

Объясняя, почему второй матч подряд «Ак Барс» возвращается в игру, уступая всухую, Квартальнов отдал должное нижнекамцам: «Где-то мы должны быть более сконцентрированными, не давать гандикап в первом периоде на удаления, меньшинство, защита, вратарь получают нагрузку, а кто-то сидит на лавке. Но надо отдать должное "Нефтехимику" – они здорово менялись, переигрывали нас в некоторых компонентах, выходили посвежее. Что-то у нас не получалось, но игра состоит из трех периодов. Здорово, что мы ее перевернули, мы это заслужили».

Наставник даже сказал, что начало игры гости проспали: «Я сказал – тут надо отдать должное сопернику, и мы где-то чуть-чуть проспали. Не надо было в начале матча давать Нижнекамску играть "3 на 5". Удаления пошли от невнимательности, начинаем распыляться. Надо над этим подумать. СКА? Я вспоминаю игру с рижским "Динамо", там тоже парочка периодов была не очень хорошая для нас. Указываем на это, работаем, будем исправляться».

Квартальнов пояснил, что тренерский штаб гостей не заслужил двухминутный штраф в овертайме: «Я сказал, что такие легкие удаления не дают в овертаймах, никак его [судью] не оскорблял. Надо доигрывать, а не удалять, но подвел команду. Хорошо, что в эти 7 секунд нам не забили. Надо держать себя в руках».

Комментировать работу нового наставника «Нефтехимика» тренер не стал, но сравнил «Нефтехимик» с «Северсталью»: «Будет неправильным, если я дам какую-то оценку команде соперника. Думаю, это может сделать их тренер. Раскрою секрет – вы упомянули "Северсталь", сегодня на собрании перед игрой у нас такое было. А так, хорошая, молодая, задиристая команда, но за всеми оценками обращайтесь к главному тренеру "Нефтехимика"».