Квартальнов о победе в Кубке чемпионов: Хороший счет и хорошая игра

Кубок чемпионов в Казани завершился для «Ак Барса» на хорошей ноте — сегодня хозяева взяли реванш у питерского СКА (3:0) и стали победителями турнира. Об этом на послематчевой конференции заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

«Здорово, что не пропустили. Игорь (вратарь «Ак Барса» Игорь Бобков — прим. Т-и) нас держал в игре, шансов не дал сопернику. Здорово, что забили. Хороший счет — хорошая игра», — подвел итоги матча специалист.

Тем не менее о форме, в которой команда начнет сезон, говорить пока рано, полагает Квартальнов. «Ее можно растерять», — добавил он и отметил, что хоккеистам было дано несколько выходных.

Говоря о Кубке чемпионов, Квартальнов отметил хорошую организацию турнира, а также высокий уровень самих матчей, среди которых «не было проходных».

Отдельно наставник рассказал про игроков, которые находятся на просмотре в «Ак Барсе».

«Думаю, что они будут с командой. Марк Янчевский, Ринат Валиев. Жаль, что Валиев получил травму, хотелось бы посмотреть на него. Дай бог, сыграет 29-го числа с „Нефтехимиком“», — заметил специалист.

В заключение наставник казанцев отметил, что уже определился с основным составом команды.

«В голове он есть, зависит от травм и состояния ребят. <...> Не такая большая ротация у нас. Подумаем, посмотрим. Если бы было три-четыре дня — можно сказать, а сейчас время непростое. Понятно, мы все привиты и защищены, но далеко идущих прогнозов не хочется делать», — добавил он.