Квартальнов о победе в Дубае над «Авангардом»: Хорошо, что выиграли у них три матча

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Дубае.

Специалист в целом остался доволен ходом встречи и похвалил вратаря Билялова. «Хорошая игра, для нас неплохо сложился первый [период], во втором периоде нахватали удалений после потерь, все-таки контролировать клюшку надо, а мы три раза получили наказание за высоко поднятую. Отдали инициативу сопернику, но заблокировали много бросков, и Тимур Билялов дал шанс команде. А третий период доиграли уже спокойненько», — заметил он.

Квартальнов отдельно упомянул особые условия игры. «Это опыт. Были особенности, но условия для всех равные. Для нас всё сложилось неплохо, ребята отдохнули, кто-то брал жен, девушек, игроки немножко отвлеклись», — констатировал тренер.

И добавил: «Я считаю, что мы играли нормально. Вы считаете, что мы закрылись вообще? Я так не думаю, мы играли. Матч был против очень системной команды, мы понимали, кто соперник».

Сможет ли Данис Зарипов сыграть в следующем матче, Квартальнов пока не уверен. «Я не могу сейчас пока сказать, Данис точно проведет свой 1300-й матч, но не знаю дату. Может быть, это будет следующая игра», — пояснил он.

Тренер также похвалил казанских болельщиков: «Трибуны болели за обе команды, напротив нас был фан-сектор соперника, и наши тоже хорошо поддерживали. Атмосфера была хорошей, интересной».

Вместе с тем Квартальнов не стал делать выводов из трех подряд побед в сезоне над «Авангардом»: «Что прошло — прошло, историю, конечно, прекрасно помним, но мы для себя матчи разделяем. У нас хорошая лига, много хороших команд, и „Авангард“ входит в число сильных, топовых команд. Это хорошо, что мы выиграли у них три матча из трех».

Кроме того, наставник выделил голы Михаила Глухова и Артема Галимова: «Наверное, давило, но они профессиональные игроки, должны с этим справляться. Здорово, что сегодня забили, но для нас была важнее реакция всей команды после поражения от „Динамо“. А что ребята помогли команде и своей статистике — это здорово».

Говоря о качестве льда на арене Дубая, тренер высказался достаточно снисходительно: «Оно было удовлетворительное, небезобразное — неплохое для этих условий».

Наконец, Дмитрий Квартальнов не стал оценивать значение игры для рекламы КХЛ. «Не мне считать, это должны посмотреть маркетологи, проанализировать. Мы приехали, сыграли, через пару дней продолжается чемпионат, так что надо думать о других вещах», — резюмировал он.