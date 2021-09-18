Квартальнов о победе над ХК «Сочи»: «Здорово, что вымучили этот гол»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над «Сочи» (1:0), признав немалые игровые проблемы команды.

«Когда ноль пропускаешь — это хорошо. Игра начинается со счета 0:0, кто одну [шайбу] забрасывает — тот побеждает. Забили, победили. Тимур молодец, непростой матч провел. Он дал нам шанс. Здорово, что вымучили этот гол», — подчеркнул специалист.

Наставник казанцев при этом признал важность победы: «Посмотрите в турнирную таблицу. Нам важны любые победы. Плохие, хорошие — сейчас любые победы придают сил команде. Ребята в атаке немного нервничают, многое у них не получается. Всё идет от обороны: надо хорошо сыграть в обороне, и будет хорошо в атаке. Неплохое эмоциональное состояние. Когда побеждаешь — всегда всё хорошо».

Персонально Квартальнов сказал про Джордана Уила и Тимура Билялова: «Уил болеет. Следующий матч точно пропустит. А Тимур ноль пропустил — как оценить? Очень хорошо».