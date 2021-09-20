Квартальнов о победе над «Витязем»: Тяжелая игра, хорошо, что пропускаем меньше

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над подольским «Витязем» (2:1), отметив, что команда стала меньше пропускать.

«Тяжелая игра. Хорошо, что в прошлом матче ноль голов пропустили, а в этом только один. Забили чуть больше. <...> Пропускали очень много, сейчас этого меньше. Играем немного по ситуации. Тимур (Билялов — прим. Т-и) здорово играет на последнем рубеже», — поделился специалист.

Кроме того, он выделил молодых игроков казанцев — Аделя Булатова и Артура Бровкина, принявших участие в матче.

«Играли в три звена, надо было что-то менять и делать. <...> Молодцы молодые ребята: Булатов сегодня здорово сыграл, Бровкин забил гол — это хорошо. Получают свой шанс, стараются. Если посмотреть на наш ростер — нам всем надо забивать больше. Тех 56 голов, которые забили два парня в прошлом сезоне, уже с нами нет. Пока мы их не восполняем. Надеюсь, что будем лучше и придут голы», — добавил Квартальнов.

В заключение он прокомментировал игру «Ак Барса» в большинстве, отметив, что его подопечным нужно создавать больше моментов и чаще бросать по воротам.

«Согласен, что надо что-то поменять. Надо больше бросать по воротам. Если взять первое большинство — ни разу не бросили, Кэмпфер мимо ворот бросил. Может быть, нервозность, хотят красиво забить, но не получается. Терпим, работаем, будем что-то менять, наверное», — заключил наставник казанцев.