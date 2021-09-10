Квартальнов о победе над «Витязем»: Тяжелая игра, со скрипом нам далась

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в овертайме над «Витязем» (2:1 ОТ), назвав игру тяжелой.

«В прошлом матче уступили в овертайме, сегодня выиграли. Тяжелая игра, со скрипом нам далась. Хорошо, что забили в первом периоде. К сожалению, не дотерпели, получили ненужное удаление, пропустили. В овертайме реабилитировались, Кагарлицкий здорово разобрался. Нам нужна была такая победа», — отметил наставник казанцев.

Говоря о трех поражениях подряд, он признал, что команда наделала глупостей. Ошибки были и в этом матче: нарушение численного состава, слабая игра в большинстве. «Должна быть концентрация. Постараемся, чтобы такого больше не было», — заверил Квартальнов.

Так, для усиления реализации большинства тренерский штаб планирует изменить состав спецбригад.

Также специалист рассказал, почему на лед не вышел канадский форвард Джордан Уил: «Он приболел. Сейчас проверим его, но, думаю, никаких проблем. У нас в этом плане строго. У него сейчас небольшая температура».