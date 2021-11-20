Главный тренер казанского «Ак Барса»: «Торпедо» немного доминировало

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции гостевую победу над «Торпедо» (3:2 ОТ), предсказуемо оставшись довольным итогом матча.

Игру тренер охарактеризовал, как обоюдоострую: «Была обоюдоострая игра, много моментов и с нашей стороны, и со стороны соперника. В овертайме забили хороший гол».

Комментируя три победы подряд на выезде, Квартальнов отметил недочеты: «Конечно, какие-то моменты есть. Хороший аспект – мы мало пропускали в двух первых играх. А "Торпедо" очень здорово играет в атаке, здесь есть креативные парни. Пропустили гол "1 в 0" − такой подарок сделали сопернику, получили 2:2. Дали жизнь "Торпедо", игра перевернулась, потом пошел навал. Сегодня нам не удалось "заморозить" игру».

Про безрезультатное большинство Квартальнов говорить не стал: «Лучше, чтобы все хорошо складывалось в плей-офф. Сегодня мы не так много имели большинства, но были неплохие моменты: и Тарасов пару раз мог поднимать шайбу, и вратарь "Торпедо" хорошо сыграл. Нужно забить и все пойдет».

Автозаводцев наставник причислил к неудобным соперникам: «Да, с нижегородцами тяжело играть. Давайте забудем про плей-офф – это совершенно другое соревнование.Нижегородцы молодцы, играли очень активно, хорошо держали обе игры. Да, в каких-то моментах свежее, после второго гола игра чуть-чуть перевернулась, "Торпедо" немного доминировало, они молодцы».

По словам наставника, размер площадки — в НН он финский — никак не повлиял на игру: «Это точно произошло не из-за размера площадки. Отдавать так передачу через клюшку, которая привела к выходу "1 в 0" и голу – это точно не вина площадки. Мы понимаем, что "Торпедо" – очень мастеровитая команда с шароваристым нападением. Есть игроки обороны, которые любят подключаться к атаке, но это точно не тот случай, когда размер площадки влияет. А так, наверное, "Торпедо" чувствовало себя чуть более комфортно на "финке"».

Наконец, Квартальнов пояснил, почему сегодня не играл Никита Дыняк: «У него травма. Мы не хотели выводить его из состава, он очень хорошо играл в последних матчах, но повлияла травма. Будем держаться».