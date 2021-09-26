Квартальнов о победе над «Спартаком»: «Могли забивать больше, пока голы идут со скрипом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу над столичным «Спартаком» (3:1), признав, что нападение у казанцев пока хромает.

«Думаю, что второй и третий период мы провели на довольно хорошем уровне. В первом периоде чуть-чуть проваливались в обороне, получали разящие контратаки. Построение в зоне обороны чуть хромало, но потом всё наладили. Имели много моментов, могли забивать больше, пока голы идут со скрипом. Повторюсь, что были опасные контратаки, и в общем-то Тимур Билялов держит нас, дает глоток воздуха команде», — констатировал Квартальнов.

Говоря о невысокой результативности команды, наставник отметил и надежность вратарей соперника: «После каждой шайбы думаешь, что вот сейчас всё будет. Но мы играем против хороших команд, все умеют обороняться, вратари неплохо выступают. Конечно, у нас много моментов, надо забивать».

Комментируя воссоздание тройки в составе Воронкова, Галимова и Сафонова, специалист заметил, что угадал с сочетанием. «Сегодня они сыграли так всего один период, уже со второго периода поставили Джордана Уила на край. Он долго отсутствовал, болел, и пока ему рановато выполнять функцию центрального. Потому немножко тряхнули линии и, в общем-то, угадали. Два периода играли вместе Уил — Сафонов — Воронков, много было моментов у обоих звеньев, в том числе и у тройки Кагарлицкий — Галимов — Коваленко».

Говоря о перспективах молодого звена, наставник упомянул Сафонова: «Мы понимаем, что они могут играть и умеют проводить важные матчи. Илья молодец, может играть на позиции центрального и крайнего. Конечно, мы в голове это держим, но хотели бы создать не одну — две опасные линии, а все четыре».

Квартальнов объяснил, почему не сыграл сегодня его сын Александр: «Логики совершенно никакой — мальчик 2002 года должен быть в заявке, а Бровкин — 2001 года, он должен тягаться с Сафоновым. Всё очень просто — у нас неделю был Дмитрий Кателевский, потом Иван Меховов поехал в поездку на неделю, сейчас Сашу взяли. Теперь Квартальнов уезжает в молодежную команду, возвращается Кателевский. И эти люди в итоге практически не играют, есть такая небольшая проблема. Сейчас Кателевский выглядел неплохо, назабивал в „Барсе“, попробуем его заиграть. Просто и проверять молодых моментов не было — матчи шли 2:1, 1:0. А что касается Саши — мы могли пойти в матч с 19 полевыми в заявке или с 20».

Наставник сказал и о проблемах с молодежью. «Некоторые играют и с 18 хоккеистами, вот „Йокерит“ постоянно так делает. Но мы хотим, чтобы молодые, если даже не играют, хотя бы посидели на скамейке, подышали командой, увидели, как всё работает. Понятно, что хоккеистов того же уровня, какой был у Воронкова, Галимова и Сафонова, пока нет. Пока мы даем молодым подарки, чтобы они поварились с нами, надеюсь, они будут прибавлять. Но как только Сергей Душкин (главный тренер «Барса» — прим. Т-и) скажет нам, что кто-то достоин, мы будем их вызывать. Есть Семен Терехов, есть Максим Быков, есть еще очень интересный мальчишка 2004 года, тоже неплохо играет, но в обороне чуть рановато ему выходить», — пояснил он.