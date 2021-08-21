Квартальнов о победе над «Салаватом Юлаевым»: Есть проблемы, в облаках не летаем

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:4) в третьем матче Кубка чемпионов, признав ошибки у своей команды.

«Знаете, первый период не удался. Простые голы и ошибки надо убирать. Но потом завелись и заиграли хорошо. К сожалению, стали удаляться много – два раза играли пять на три. Надо тренировать это. Удаления в концовке игры надо стараться убирать. Хорошо, что выстояли», — резюмировал Квартальнов.

Особого значения нервной победе в «зеленом дерби» наставник не придал: «Мы же понимали, что много хоккеистов не играли у Уфы, много молодых игроков. Хорошая игра и много голов – это здорово. Мы в облаках не летаем, у нас много проблем. Обоюдоострая игра, болельщикам понравилось».

Комментируя игру голкипера Артура Ахтямова, Квартальнов не стал сравнивать его с Игорем Бобковым: «Не знаю. Бобков много работает, он крепкий парень. Мы нагрузки до конца турнира не снижаем. После победы во второй игре мы дали ему каску [приз лучшего игрока матча в команде]. Рассчитываем на него, но и Ахтямов молодец».

Квартальнов признал проблему с защитниками, сегодня их было шестеро в заявке: «У меня нет больше защитников в команде».

Завтра в 17.00 «Ак Барс» в финале домашнего турнира сыграет с питерским СКА. В 12.00 в матче за третье место сойдутся «Металлург» (Мг) и «Салават Юлаев».