Квартальнов о победе над «Нефтехимиком»: «Есть над чем еще поработать»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (7:3) в контрольной игре предсезонки и рассказал о планах на ближайшее время.

Специалист не стал скрывать, что хозяевам в чем-то повезло. «Хорошо, что забили много голов. Не могу сказать, что игра была быстрая, есть над чем еще поработать. Последние штрихи остались, по составу будем думать, смотреть. Здорово, что сегодня победили, много забили, но обольщаться не надо. Может быть, где-то нам повезло в голах. Отдохнем пару дней и начнем регулярный чемпионат», — сказал он.

Наставника казанцев при этом огорчили три пропущенные шайбы: «Да, пропустили, в том числе в меньшинстве. Есть над чем поработать. Надо убрать эти моменты».

Квартальнов также объяснил отсутствие в третьем периоде Даниса Зарипова и Александра Бурмистрова: «Их даже на скамейке не было. Дали им отдохнуть, такая была договоренность».

По оценке наставника казанцев, что-то удалось исправить за неделю после Кубка чемпионов. «В какой-то степени, да. Пропустили в меньшинстве, забили в меньшинстве. Всё по чуть-чуть, легко не будет», — признал он.

Наконец, главный тренер «Ак Барса» рассказал, как команда будет готовиться к первому матча сезона с «Йокеритом»: «По плану. И выходные, и пара дней на работу. Надо немного тактически посмотреть „Йокерит“, будем плей-офф разбирать. И дальше начинаем марафон».